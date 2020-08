Khai thác đất trái phép ở huyện Yên Thành – Nghệ An: Chính quyền bất lực hay bao che?

Theo phản ánh của người dân xóm 1, xã Lý Thành (huyện Yên Thành – Nghệ An) khoảng đầu năm 2020, tại khu đất rộng lớn nằm gần sát tỉnh lộ 538 D, thuộc địa bàn xóm 1, bắt đầu xuất hiện máy xúc, máy ủi đào đất, hạ đồi. Đặc biệt, từ tháng 5/2020 đến nay, hoạt động này diễn ra rầm rộ suốt cả ngày lẫn đêm. Hàng ngày, những chiếc máy xúc, máy ủi hoạt động hết công suất, xúc đất lên các xe tải vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Hậu quả là cả khu đồi rộng đã bị san phẳng, kèm theo đó là khối lượng đất “khủng” bị vận chuyển đi nơi khác. Các loại cây rừng trên đất cũng bị chặt bỏ không thương tiếc.

Thực tế việc khai thác đất diễn ra hết sức công khai, bình thường.

“Máy xúc đất hoạt động suốt ngày đêm, “gặm” hết gần quả đồi. Kèm theo đó là hàng trăm xe trọng tải lớn vận chuyển đất đi bán nhưng không được che đậy cẩn thận để rơi vãi xuống đường, khiến cho các con đường bụi mù mịt. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng và gió nam thì càng mịt mù...”, ông T., một người dân xã Lý Thành cho biết.

Lý giải về thực trạng trên, ông Hoàng Văn Chín – Chủ tịch UBND xã Lý Thành cho biết: “Khu đất nói trên đã diễn ra hoạt động san ủi, việc khai thác đất này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. UBND tỉnh Nghệ An cho phép để lấy đất san lấp nhà máy. Vì vậy việc họ múc đất là đúng pháp luật”.

Trao đổi với ông Thái Hữu An – Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Yên Thành thì ông An lại nói ngược lại: “Trước đây, khoảng từ tháng 5, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản cho phép gia đình cải tạo vườn và được tận thu đất để san lấp nhà máy. Tuy nhiên, đến ngày 20/8/2020 đã hết hạn cho phép của tỉnh. Vừa rồi, nhận được tin báo vẫn có tình trạng khai thác đất, chúng tôi đã lập biên bản đình chỉ và giao chính quyền địa phương cấp xã phải giám sát không để tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra”.

Biên bản làm việc về đình chỉ khai thác đất trái phép.

Trao đổi với ông Hoàng Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Lý Thành về vấn đề này, khi PV đã đặt câu hỏi: “Ngày 24/08/2020, chính ông đã ký và đóng dấu về việc đình chỉ hoạt động khai thác đất trái phép tại vị trí trên, nhưng ngày 26/08/2020, ông đã “quên” rằng vị trí khai thác đó là hợp pháp hay không hợp pháp liệu có quan liêu quá không?", ông Chín im lặng và thừa nhận "đúng là đã hết thời hạn khai thác, bây giờ sẽ đình chỉ tiếp".

Theo tìm hiểu được biết, hộ gia đình ông Trần Văn Khánh, xóm 1, xã Lý Thành đã được UBND huyện Yên Thành phê duyệt phương án cải tạo đất ở, đất trồng cây lâu năm tại quyết định số 1112/QĐUBND ngày 13/2/2020. UBND tỉnh Nghệ An, đã ban hành công văn số 1619 ngày 23/03/2020 về việc sử dụng đất dôi dư trong việc cải tạo đất vườn, đất lâm nghiệp tại huyện Yên Thành. Theo đó, thời hạn được thực hiện, phương án của hộ gia đình đến hết ngày 20/08/2020.

Vì thời hạn thực hiện cải tạo đã hết nên yêu cầu gia đình hộ ông Trần Văn Khánh dừng ngay mọi hoạt động cải tạo của gia đình. Nghiêm cấm mọi hoạt động đào múc, khai thác đất san lấp tại thửa đất số 80, tờ bản đồ lâm nghiệp số 01 xã Lý Thành.

Hoạt động vận chuyển đất gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nhân dân.

Điều đáng nói ở đây là, vị trí khai thác đất trái phép này nằm gần sát tỉnh lộ. Hàng ngày, người và xe nườm nượp qua lại và chỉ cách UBND xã Lý Thành khoảng 1 km, nhưng không hiểu sao tình trạng khai thác đất trái phép vừa mới bị đình chỉ mà chỉ hai ngày sau lại tái phạm nhưng chính quyền địa phương không biết để ngăn chặn, xử lý.

Bà N - một người dân sống gần đó cho biết: “Hàng ngày,có hàng trăm lượt xe chở đất đi qua đây. Các xe đều chở đầy, được che đậy một cách sơ sài, rơi vãi dọc đường khiến chúng tôi rất khổ. Cả ngày, cả đêm, các dòng xe như Thành Nam, Đường Thành... sau khi lấy đất xong thì vụt lao đi như cướp, để lại những âm thanh gầm rú và bụi mù trời, không biết các lực lượng chức năng đang ở đâu?”.

Dư luận địa phương đang rất mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ các ngành chức năng của huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An. Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.