Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh kỳ họp

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá: Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch gặp nhiều khó khăn, khả năng phục hồi chậm. Số lượng công dân từ ngoại tỉnh trở về địa phương lớn, tạo ra áp lực trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng để vượt qua khó khăn. Công tác phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tích cực, đến nay đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tỉnh cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tích cực, chủ động tham mưu với các cơ quan Trung ương và Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Một số khó khăn của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, kinh tế duy trì được đà tăng trưởng; thu ngân sách vượt dự toán đề ra; công tác quản lý đầu tư công được chỉ đạo thực hiện theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải; sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; văn hóa xã hội có nhiều điểm sáng nhất là y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; trân trọng, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp tích cực, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 thời gian qua.

Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 4, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trước Kỳ họp, công tác thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đã được thực hiện sớm, nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng; đồng thời tổ chức nhiều cuộc khảo sát để thu thập thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra. UBND tỉnh và các ngành, các cấp liên quan đã tích cực phối hợp, nghiêm túc tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

Để hoàn thành chương trình Kỳ họp bảo đảm thời gian, chất lượng, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được HĐND tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến các cử tri và tầng lớp Nhân dân.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh diễn ra đúng vào dịp Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Bác Hồ, đáp lại tình cảm sâu nặng và sớm thực hiện được mong ước thiết tha của Người với quê hương, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sỹ trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022, tạo nền tảng vững chắc bảo đảm thành công cho cả nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tập trung đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021, nhiệm vụ của năm 2022; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo liên quan khác. Thảo luận, xem xét thông qua 37 dự thảo Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021 – 2022; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh. Thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công bố Quyết định và ra mắt Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác thi đua khen thưởng.

Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ với hai nội dung được các cấp chính quyền và cử tri đặc biệt quan tâm gồm: Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; công tác hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Kỳ họp sẽ diễn ra đến hết ngày 9/12/2021. Cổng Thông tin điện tử Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật kịp thời những thông tin trong suốt quá trình diễn ra Kỳ họp.

Đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp: 02383.598828 -02383.598747 -02383.598800

Tác giả: NPV

Nguồn tin: nghean.gov.vn