Khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2022

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và du khách trong và ngoài tỉnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong bức tranh du lịch đầy màu sắc của Nghệ An, Cửa Lò nổi bật lên như viên ngọc xanh của biển cả, với bãi cát dài, mịn, thoải đều, cộng với tình người thân thiện, mến khách, đầy sâu lắng đã đưa Cửa Lò được xướng tên trang trọng trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Về với Cửa Lò hôm nay, du khách dễ dàng nhận thấy diện mạo của một đô thị biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại với nhiều nhà nghỉ, khách sạn, có thể phục vụ cho trên 3 vạn du khách - nghỉ - lưu trú mỗi ngày. Nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác, như: Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, khu du lịch sinh thái đảo Lan Châu, Đảo Ngư, sân golf 18 lỗ…

Trong tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra Đảo Ngư – một điểm du lịch sinh thái, tâm linh đặc biệt giữa biển khơi. Cửa Lò cũng sẽ là điểm kết nối thuận lợi với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước, thông qua con đường chiến lược ven biển mà Cầu Cửa Hội nối đôi bờ Sông Lam là điểm nhấn. Cửa Lò thực sự sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Đông đảo người dân tham dự Lễ khai mạc

Những năm qua, đặc biệt là từ sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Nghệ An đã có những bước chuyển mình và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong hai năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp Du lịch, các Công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn, hệ thống cung cấp dịch vụ Du lịch trên địa bàn tỉnh… đã vượt khó vươn lên. Cùng với đó, các đơn vị làm du lịch đã tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo lại cán bộ, nhân viên, chuyển đổi số… để chờ ngày mở cửa trở lại.

Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực, khẳng định, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch COVID-19 gây ra, tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương; thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần đưa quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng, cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch tiếp tục đầu tư, có nhiều dự án, cơ sở dịch vụ có quy mô lớn, mang đẳng cấp quốc tế, tạo được nhiều thương hiệu có uy tín. Đồng thời, xây dựng và phát triển các mô hình huy động nhân dân tham gia xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, sạch, đẹp để toàn xã hội, mọi người dân, cùng chung tay phát triển du lịch bền vững. Cấp ủy và Chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp có môi trường hoạt động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn… để hy vọng một mùa du lịch 2022 bội thu.

“Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 được tổ chức đúng vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, càng làm long trọng thêm giá trị của Lễ khai mạc ngày hôm nay. Chúng ta tự hào là con Rồng - cháu Tiên, là con cháu của các vị vua Hùng đã gây dựng nên đất nước Văn Lang, Âu Lạc và đánh thắng giặc ngoại xâm đặt nền móng cho nước Việt Nam hùng cường ngày nay. Chúng ta ghi nhớ công lao to lớn đó và thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc tới các bậc tiên đế, tiền nhân đã có công khai thiên, lập quốc trong hành trình phát triển trường tồn của dân tộc. Hãy không ngừng học tập, đóng góp nhiều cho xã hội, cùng nhau xây dựng tỉnh ta, nước ta, ngày càng giàu đẹp và văn minh. Hãy về với biển Cửa Lò để được trải nghiệm và nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng để được khám phá, tôn vinh giá trị văn hóa - truyền thống của xứ Nghệ, của dân tộc Việt Nam.” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh hồi trống khai hội

Trong không khí tưng bừng, trang trọng của lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đánh hồi trống khai hội, chính thức mở màn cho mùa du lịch Cửa Lò năm 2022, đồng thời mở ra những kỳ vọng về một mùa du lịch thành công.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng

Hoạt cảnh văn hóa tâm linh Đền Vạn Lộc

Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn của Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 khẳng định vị thế đối với sự phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Nghệ An, của cả nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1 là “Chuyện tình người xứ Nghệ”; chương 2 là “Cửa Lò tình yêu biển và sắc màu văn hoá” và chương 3 là “Khát vọng toả sáng”. Chương trình được dàn dựng hết sức công phu với hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, sôi động cùng các đạo cụ dân giã, gần gũi, mang đậm bản sắc văn hoá con người Cửa Lò nói riêng, Nghệ An nói chung.

Màn bắn pháo hoa đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2022, để lại nhiều ấn tượng trong lòng hàng vạn người dân và du khách tham dự

Các đại biểu và du khách cũng được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu tại Quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn