Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Kết quả nỗi bật nhất trong giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,72%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48,4 triệu đồng, tăng gần 22 triệu đồng so với năm 2015. Hạ tầng giao thông, cảng cá, đê kè, kênh mương thủy lợi được đầu tư xây dựng đồng bộ; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp được chú trọng với 125 doanh nghiệp cấp phép thành lập mới trong 5 năm.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2015-2020, phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Quỳnh Lưu được đẩy nhanh theo hướng chuyên sâu, hiệu quả nên đến nay đã có 30/32 xã đạt chuẩn; công tác giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh được xây dựng, củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đã tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế, nêu lên bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ và đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu để phát triển cho 5 năm tới. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm để phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực và tạo đột phá một số lĩnh vực trọng điểm, phấn đấu xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp 3 huyện đứng đầu tỉnh. Đại hội còn đề ra 4 nội dung đột phá phát triển, bao gồm: Tăng cường cải cách hành chính; phát huy nội lực, tăng cường thu hút đầu tư; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo đại hội.

Biểu dương, chúc mừng thành tích của Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông lưu ý 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tập trung nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Có cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế biển, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả và từng bước hình thành chuỗi nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng công tác quy hoạch, mở rộng thị trấn trung tâm đáp ứng yêu cầu phát triển hài hòa, đồng thời chú trọng công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

“Cần rà soát, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng đất. Hạn chế tư tưởng coi đất đai là một nguồn thu ngân sách, và phải xác định rằng đó là tư liệu hết sức quan trọng để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như nhu cầu phát triển khác. Các kế hoạch giao sử dụng đất đai phải theo hướng tiết kiệm, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm vừa giải quyết nhu cầu trước mắt nhưng phải đáp ứng cho các mục tiêu lớn trong tương lai. Cùng với yêu cầu về sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả đối với đất đai cần lưu ý bảo đảm sự ổn định xã hội trong quá trình tập trung, tích tụ đất. Như vậy, các đồng chí cần phải quan tâm đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong việc khuyến khích, tạo lập các mối quan hệ sản xuất trong tình hình mới liên quan đến tư liệu sản xuất đặc biệt này cũng như các nguồn lực khác trong nhân dân" - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân. Đặc biệt là phải động viên, phát huy được tinh thần sáng tạo, chịu khó, dám nghĩ, dám làm của người Quỳnh Lưu trong phát triển kinh tế- xã hội. Khai thác tối đa nguồn lực lao động có tay nghề trên địa bàn, đồng thời chú trọng tiếp thu, nắm bắt kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao hiệu suất trong lao động.

“Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở. Nắm bắt, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách an sinh xã hội, liên quan đến việc bảo đảm môi trường bình yên, ổn định, an toàn cho cuộc sống của nhân dân. Đưa tư tưởng, quan điểm “đồng hành cùng doanh nghiệp” đi vào thực tiễn, thực sự biến điều này thành quyết tâm, trách nhiệm, sự trăn trở của cấp ủy, chính quyền, của từng cán bộ đối với doanh nghiệp, đối với người dân chứ không phải là khẩu hiệu, là những lời nói suông” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông yêu cầu.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và tập trung cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ 28 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí.