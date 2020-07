Kẻ tẩm xăng đốt con nợ bị khởi tố

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 15/7 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Khắc Quý (28 tuổi, người địa phương) về tội Giết người.

Đinh Khắc Quý. Ảnh: An Quỳnh.

Công an xác định Quý cho anh Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, cùng ở TP Vinh) vay một khoản tiền. Đến hẹn không trả, Quý hẹn Sơn ra Khu công nghiệp Bắc Vinh để nói chuyện.

Chiều 6/7, hai bên xảy ra xô xát. Quý cầm chai xăng đổ lên người Sơn rồi châm lửa khiến nạn nhân bỏng nặng.

Nạn nhân sau đó được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia để chữa trị. Còn Đinh Khắc Quý rời khỏi hiện trường. Tối hôm đó, Quý đến cơ quan công an đầu thú.