JICA tiếp tục hỗ trợ Nghệ An trong lĩnh vực nông nghiệp

Trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch theo đúng như chủ trương của Chính phủ Việt Nam “cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế”, JICA đã tập trung vào 2 ưu tiên trọng điểm cho y tế là “Tăng cường hệ thống y tế nòng cốt cho các bệnh viện tuyến trên” và “Tăng cường các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm”.

Còn đối với vấn đề “Phục hồi kinh tế trong bối cảnh COVID-19”, bên cạnh các dự án công trình cửa ngõ quốc tế như Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng quốc tế Lạch Huyện, JICA cũng triển khai các dự án tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương như cải tạo, xây dựng lại nhiều cây cầu yếu trên nhiều tuyến quốc lộ thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, như cầu trên tuyến đường sắt Bắc Nam, cầu Kẻ Nậm ở tỉnh Nghệ An gần biên giới Việt Nam – Lào…

Nâng cấp, mở rộng cống Diễn Thành đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước cho hàng nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp

Hiện nay, Nghệ An đang được JICA hỗ trợ dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, gồm hai hợp phần: Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam do Viện làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An để bảo đảm tưới ổn định cho gần 28.000ha đất nông nghiệp; tạo nguồn cấp nước trong hoạt động sản xuất công nghiệp và sinh hoạt cho 5 huyện thị: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Nâng cấp, mở rộng cống Diễn Thành đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước cho hàng nghìn hecta đất sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam tại Hà Nội trong buổi họp báo giữa kỳ tài khóa 2021.

Ông MUROOKA Naomichi - Phó trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết: “Cải tạo hệ thống thủy lợi là hợp phần quan trọng trong Dự án cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, công trình đã hoàn thành hơn 80%, nhìn chung Dự án đang được triển khai thuận lợi. JICA sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành Dự án. Hiện nay, JICA đã và đang xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối tác tỉnh Nghệ An, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành các dự án đúng mục tiêu”.

Đập Bara Đô Lương một trong những công trình đặc biệt quan trọng của Dự án cải tạo hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An

"Cùng với dự án cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, JICA mong muốn tiếp tục trao đổi ​​với Sở NN&PTNT, tỉnh Nghệ An về khả năng hợp tác trong thời gian tới. Hiện nay, trong hợp tác nông nghiệp của JICA với tỉnh Nghệ An, bên cạnh Dự án cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, JICA cũng đang triển khai hợp tác kỹ thuật nhằm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm tại tỉnh Nghệ An.

JICA sẽ hỗ trợ thành lập Diễn đàn Thị trường Nông nghiệp tỉnh Nghệ An (Agriculture Marketing Platform – AMPF) nhằm tăng cường liên kết chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất đến chế biến, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp tác liên ngành, liên lĩnh vực. JICA dự kiến triển khai dự án thí điểm nhằm hỗ trợ người sản xuất và người mua hàng tham gia thương mại điện tử và kết nối họ thông qua hệ thống dữ liệu nhằm thích ứng với sự gia tăng của các giao dịch thương mại điện tử, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19”, ông MUROOKA Naomichi cho biết thêm.

Tác giả: Bùi Ánh

Nguồn tin: tapchinongthonmoi.vn