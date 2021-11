Iran bị tố đứng đằng sau vụ ám sát Thủ tướng Iraq

Thủ tướng Iraq - Mustafa al-Kadhimi. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã may mắn thoát nạn khi 3 máy bay không người lái mang chất nổ tấn công tư dinh của ông ở Baghdad (Iraq) hôm 7/11. Khoảng 10 vệ sĩ của ông al-Kadhimi đã bị thương.

Các quan chức an ninh Iraq và một số nguồn tin an ninh khác từ Baghdad cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi ít nhất một chiến binh do Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, khó có khả năng Iran đứng đằng sau vụ tấn công này, vì Tehran muốn tránh một vòng xoáy bạo lực mới ở khu vực biên giới phía Tây.

Một số nguồn tin giấu tên khác cho biết Tehran đã biết về vụ tấn công trước khi nó xảy ra, nhưng chính quyền Iran không đứng sau âm mưu này.

Quan chức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã đến Iraq vào ngày 7/11 sau vụ tấn công, để kêu gọi tránh leo thang bạo lực.

Cuộc tấn công xảy ra sau khi xuất hiện những xung đột và nhiều cuộc biểu tình về kết quả bầu cử quốc hội. Các nhóm dẫn đầu cuộc biểu tình là lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, được trang bị vũ khí. Những người này đã mất phần lớn ghế quốc hội trong cuộc bầu cử. Họ cáo buộc cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu không minh bạch. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử, Moqtada al-Sadr, là đối thủ của các nhóm do Iran hậu thuẫn.

Giới chức Iraq coi cuộc tấn công là “thông điệp từ dân quân thân Iran, rằng họ sẵn sàng sử dụng bạo lực nếu bị loại khỏi chính phủ, hoặc nếu sự kiểm soát của họ đối với các cơ quan quan trọng trong chính phủ bị suy giảm”.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn không đưa ra bình luận và chính phủ Iran cũng chưa lên tiếng.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong