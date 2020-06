Huỳnh Anh gửi thông điệp ý nghĩa đến Quang Hải sau lùm xùm bị hack facebook

Sau hơn 2 ngày diễn ra lùm xùm Quang Hải để lộ tin nhắn riêng tư, người trong cuộc đã dần dần có động thái cụ thể. Nếu như Quang Hải nhanh chóng lên tiếng cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra kẻ xâm phạm đời tư anh thì mới đây Huỳnh Anh cũng đã có động thái cụ thể liên quan đến bạn trai.

Cụ thể, Huỳnh Anh có mặt trên khán đài sân vận động Gò Đậu để cổ vũ Quang Hải cùng đồng đội trong chuyến làm khách gặp CLB Bình Dương chiều 24/6. Cô đeo khẩu trang kín đáo, đi cùng người chị thân thiết và cũng là đại diện của tiền vệ sinh năm 1997.

Sự xuất hiện của Huỳnh Anh trên sân Gò Đậu gây chú ý và tranh cãi khá nhiều. Cô nàng bịt khẩu trang kín mít

Khi bỏ khẩu trang, cô nàng để lộ nét mặt mệt mỏi hơn mọi ngày. Huỳnh Anh đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong hơn 1 tháng qua vì là người yêu Quang Hải.

Mới đây, trên trang nhân, Huỳnh Anh cũng đăng tải hình ảnh bạn trai trên sân kèm chia sẻ đầy tâm trạng. Bạn gái Quang Hải viết: "What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most" (Em sẽ thành loại con gái như thế nào nếu em rời đi khi anh cần em nhất). Chỉ một câu nói, Huỳnh Anh đã nêu rõ được mối quan hệ của cả hai.

Huỳnh Anh trực tiếp dành lời động viên cho nam cầu thủ giữa loạt lùm xùm liên tiếp

Sáng 23/6, trang cá nhân của Quang Hải bị tấn công và lộ một số tin nhắn có nội dung riêng tư. Việc này khiến số 19 của CLB Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý cũng như nhận nhiều chỉ trích.

Ngay thời điểm Quang Hải vướng ồn ào, Huỳnh Anh cũng huỷ trạng thái hẹn hò với nam cầu thủ trên trang cá nhân. Tuy nhiên, trên trang Instagram, bạn gái Quang Hải vẫn giữ hình ảnh đại diện là khoảnh khắc cả 2 ôm nhau tình tứ.

Trong khi đó, trên trang cá nhân, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn để trạng thái hẹn hò với bạn gái. Kể từ khi công khai mối quan hệ với Huỳnh Anh và cùng cô dự lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019, Quang Hải và bạn gái chịu nhiều áp lực.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn