Huy động xe bọc thép vây bắt nghi can bắn chết 5 người ở TP.HCM

Sáng 30/1, hàng chục cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) để vây bắt nghi can nổ súng bắt chết 4 người tại sới bạc ngày hôm qua. Đây là khu vực rừng cao su và keo. Nghi can xảy súng được xác định là L.Q.T. (33 tuổi).

Chiều 29/1, T. cùng một người tên Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy, mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, T. đã xả súng vào đám đông làm 4 người chết và một người bị thương. Sau khi gây án, T. chiếm đoạt chiếc xe SH rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nghi can này tiếp tục dùng xe Nouvo màu đỏ đen mang biến kiếm soát 59Y2-301.98 để tẩu thoát.

Đến 0h15 ngày 30/1, cảnh sát tình nghi T. đã bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi và cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave.

Cảnh sát xác định danh tính nạn nhân tử vong gồm: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nạn nhân thứ năm bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

