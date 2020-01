Diễn biến vụ nã súng ở TP.HCM: Thêm 1 người bị hạ sát

Diễn biến mới liên quan đến vụ nã súng 4 người chết ở TP.HCM, sáng sớm nay lại vừa xảy ra 1 vụ bắn chết người bằng súng AK. Công an nhận định có thể do nghi can Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) gây án.

Nạn nhân là ông V.C.T (SN 1980, ngụ Q.Thủ Đức), người hành nghề xe ôm công nghệ.

Thêm 1 người bị bắn chết ở Củ Chi bằng súng AK

Khoảng 3h sáng 30/1 (tức mùng 6 Tết), ông T điều khiển xe gắn máy đi trên tỉnh lộ 15 thuộc xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi thì bị 1 người chặn đường nã súng khiến ông gục chết tại chỗ. Kẻ nã súng cướp xe máy của ông T rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra, Công an thu giữ vỏ đạn của súng AK. Từ quá trình thu thập chứng cứ, Công an cho rằng kẻ bắn người chính là nghi phạm Tuấn, gây ra vụ xả súng ở sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Hiện trường Công an thu giữ vỏ đạn AK

Diễn biến mới nhất, nạn nhân bị thương trong vụ xả súng tại sòng bạc đang điều trị ở bệnh viện cũng không qua khỏi. Như vậy, nghi phạm Tuấn thực hiện vụ xả súng vào sòng bạc trưa mùng 5 Tết khiến 5 người tử vong. Sau đó nghi phạm đã thực hiện thêm 1 vụ xả súng khiến 1 người chết vào rạng sáng mùng 6 Tết.

Trong diễn biến đặc biệt này, Công an TP.HCM đã tăng cường tối đa lực lượng tham gia cuộc truy lùng ráo riết và khẩn trương nghi phạm Tuấn. Đây được xem là nghi phạm cực kỳ nguy hiểm khi đang trốn chạy có súng AK.

Nghi can Tuấn nã súng vào sòng bạc khiến 5 người chết và khả năng thực hiện thêm 1 vũ bắn chết người vào rạng sáng mùng 6 tết

Như VietNamNet đã thông tin, Tuấn là công an nghĩa vụ, hiện đang làm việc tại nhà tạm giữ Công an Q.11. Ngoài ra, Tuấn còn đang học nâng cao tại 1 trường chuyên ngành Công an.

Trưa mùng 5 Tết, Tuấn đi xe gắn máy hiệu SH đến trường gà nằm trong khu vườn điều ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Quá trình chơi, Tuấn thua sạch số tiền mang theo nên phải cầm chiếc SH để tiếp tục.

Khi đó, Tuấn cầm cái tài - xỉu nhưng cũng thua sạch. Tuấn xin với các con bạc là xin lắc thêm “chén” cuối nhưng không ai cho mà lớn tiếng chửi bới, dẫn đến mâu thuẫn nên Tuấn bỏ đi.

Chỉ một lúc sau, Tuấn cầm AK đi vào và xả thẳng về phía những người đang sát phạt khiến nhiều người bị trúng đạn. Tuấn đã “cướp” lại chiếc SH và rời khỏi hiện trường cùng khẩu súng AK.

Công an khi vào cuộc đã nhanh chóng xác định được kẻ gây án là Tuấn, vì trong những ngày qua thường xuất hiện tại 1 số sòng bạc ở khu vực và là dân địa phương.

Sau đó Tuấn có liên hệ với 1 số người là sẽ quay về nơi làm việc để đầu thú nhưng rồi biệt tích.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: Báo Vietnamnet