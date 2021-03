Huy động vốn xã hội hoá để xây Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An

Nghệ An có khoảng 45.000 liệt sĩ, trong đó chỉ có gần 18.500 mộ liệt sĩ có thông tin, đang được an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh có 116 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 1 nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh quản lý; 21 nghĩa trang liệt sĩ và đài (đền) tưởng niệm liệt sĩ cấp huyện quản lý và 94 nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia tưởng niệm cấp xã quản lý.

Phối cảnh của công trình Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An.

Tại Hội thảo nghiên cứu dự án xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Nghệ An (ngày 10/3), phần lớn các đại biểu đồng ý với đề xuất của Sở LĐ-TB&XH Nghệ An về việc xây dựng công trình tưởng niệm này tại núi Dũng Quyết (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) - nơi có đền thờ Vua Quang Trung, gần Quốc lộ 1.

Bên cạnh đáp ứng các yêu cầu về văn hóa, tâm linh, việc xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ tại đây sẽ giảm bớt gánh nặng về chi phí giải phóng mặt bằng.

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, Nghệ An chủ trương huy động nguồn vốn xã hội hoá từ công tác đền ơn đáp nghĩa để triển khai xây dựng công trình mang giá trị văn hoá tâm linh này của tỉnh.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: baophapluat.vn