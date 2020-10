Honda Wave Alpha thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam, giá hơn 17 triệu có gì hấp dẫn?

Ngày 28/9, Honda Việt Nam ra mắt phiên bản nâng cấp 2020 của Wave Alpha. Ở phiên bản mới, mẫu xe số này chỉ thay đổi tem, thiết kế xe được giữ nguyên như đời trước.

Trang bị đáng chú ý nhất là hệ thống đèn pha tự động. Wave Alpha là mẫu xe đầu tiên của Honda tại Việt Nam sở hữu tính năng này. Yamaha hay Piaggio không trang bị công nghệ này trên các mẫu xe của mình.

Trên các mẫu xe mới ra mắt của Honda, công tắc đèn đã được loại bỏ. Vì vậy, tính năng đèn pha tự động sẽ giúp đèn xe không sáng vào ban ngày.

Honda Wave Alpha 2020

Tổng thể, Wave Alpha 2020 vẫn sở hữu kiểu dáng tương tự đời trước, kích thước tổng thể là: 1.914 mm dài x 688 mm rộng x 1.075 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 1.224 mm, trọng lượng 97 kg. Chiều cao yên xe 769 mm và khoảng sáng gầm xe 142 mm. Xe có giảm xóc giảm chấn thủy lực với dạng ống lồng ở phía trước và lò xo trụ ở phía sau. Lốp trước kích cơ 70/90 – 17 trong khi lốp sau là loại 80/90 – 17.

Xe vẫn giữ nguyên khối động cơ 110 phân khối, cho công suất cực đại 8,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 6.000 vòng/phút cùng hộp số tròn 4 cấp. Khởi động điện hoặc bằng cần đạp chân.

Mẫu xe này được trang bị ổ khóa đa năng 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ. Dù không hiện đại như smartkey, hệ thống khóa này lại dễ sử dụng, phù hợp với số đông.

Honda phân phối Wave Alpha với 5 tùy chọn màu sắc, đi kèm mức giá 17,79 triệu đồng. Mức giá của Wave Alpha 2020 không đổi so với đời cũ. Xe sẽ được bán ra từ ngày 10/10.

Tại Việt Nam, Honda Wave Alpha cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Sirius (18,8 triệu đồng) và "người anh em" Honda Blade (18,8 triệu đồng).

Mặc dù giá rẻ hơn các đối thủ nhưng trên thị trường, giá bán thực tế của Wave Alpha 2020 thường xuyên thấp hơn giá đề xuất từ 200.000-300.000 đồng.

Bên cạnh đó, Honda Wave Alpha mặc dù giá rẻ song về tiết kiệm xăng lại thua Yamaha Sirius Fi và Jupiter Fi. Cụ thể, theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu xe số này của Honda đạt mức tiêu thụ chỉ 1,6 lít cho 100 km đường đi, tiết kiệm rất nhiều cho túi tiền người tiêu dùng. Mức tiêu thụ này của Wave Alpha 110 được đánh giá ngang ngửa với những người anh em như Honda Future Fi, Blade.

Tuy nhiên, nếu so với Yamaha Sirius Fi và Jupiter Fi thì con số tiết kiệm xăng của Wave Alpha 110 lại vẫn thua. Công bố từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho thấy, Yamaha Sirius Fi và Jupiter Fi đạt ngưỡng tiết kiệm xăng lý tưởng. Hai mẫu xe này có mức tiêu thụ xăng chỉ 1,57 lít và 1,55 lít cho 100 km đường đi.

Bí quyết mà Sirius Fi và Jupiter Fi “đả bại” đối thủ như Wave Alpha chính là xe của Yamaha sở hữu động cơ với hệ thống phun xăng điện tử Fi, điểm mà Wave Alpha cho tới nay vẫn chưa có được.

Về ưu điểm, giá xe Honda Wave Alpha ở mức rẻ, giúp người dùng phổ thông dễ dàng tiếp cận. Với trang bị động cơ 110 cc, Honda Wave Alpha rất nhẹ nhàng và linh hoạt khi vận hành trên đường phố. Cũng vì trang bị động cơ dung tích xylanh nhỏ nên Honda Wave Alpha có khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt.

Tuy nhiên, do là xe giá rẻ nên Honda Wave không hề có tiện ích nào đáng chú ý, các trang bị trên xe rất cơ bản.Và mặc dù đã trải qua nhiều năm nhưng Honda Wave Alpha hầu như không có thay đổi đáng kể về thiết kế, xe vẫn giữ nguyên ngoại hình đặc trưng của dòng xe số giá rẻ từ nhiều năm nay.

Ngoài ra, mẫu xe này cũng mắc hàng loạt lỗi bị cho là "thường gặp" như bị rung, lắc mạnh ở phần đầu xe, để chân; không về được số; tiếng kêu lách cách, đèn pha quá nóng do đèn halogen sinh nhiệt, tiếng pô kêu to do bị han gỉ.

Tác giả: Thu Hà (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn