Honda BR-V 7 chỗ giá rẻ về Việt Nam "đấu" Mitsubishi Xpander?

Honda BR-V 7 chỗ giá rẻ từng được nhiều đại lý Honda tại Việt Nam đưa thông tin sẽ bán ra khoảng 700 triệu đồng vào thời điểm năm 2018, tuy nhiên cho đến nay việc mẫu xe này có bán ra hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, mới đây theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda BR-V đã từng được thử nghiệm tại Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu xe Honda BR-V giá rẻ đã được Honda Việt Nam thử nghiệm với 2 phiên bản là E và G.

Cụ thể theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu xe Honda BR-V giá rẻ đã được Honda Việt Nam thử nghiệm với 2 phiên bản là E và G, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Cả 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5 lít đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, không có bản số sàn. Phiên bản Honda BR-V E có số thông báo/giấy chứng nhận do cơ quan quản lý cấp là 19KDN/000065 còn BR-V G là 19KDN/000064. Ngày cấp đều là 14/5/2019.

Cũng theo thông tin tra cứu, Honda BR-V E có mức tiêu hao nhiên liệu được thử nghiệm tại Việt Nam là 6.5 lít/ 100 km cho chu trình kết hợp, 7.9 lít/ 100 km cho chu trình đô thị và 5.7 lít/ 100 km cho chu trình ngoài đô thị. Các con số mức tiêu hao nhiên liệu trên phiên bản Honda BR-V G cũng tương tự.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda BR-V thế hệ mới bằng với Toyota Avanza MT sử dụng động cơ 1.3 lít, nhưng tiết kiệm hơn so với Rush.

So với các đối thủ đang được bán tại Việt Nam như như: Mitsubishi Xpander, Toyota Rush, Avanza hay Suzuki XL7, Ertiga,... mức tiêu hao nhiên liệu của Honda BR-V thế hệ mới bằng với Toyota Avanza phiên bản MT sử dụng động cơ 1.3 lít. Tuy nhiên lại tiết kiệm hơn so với Toyota Rush. Còn so với Mitsubishi Xpander, mẫu xe nhập khẩu 7 chỗ của Honda tốn nhiên liệu hơn.

Về thiết kế, Honda BR-V thế hệ mới vẫn giữ được thiết kế truyền thống của các dòng SUV/crossover, giống như 2 "đàn anh" CR-V và HR-V. Xe được trang bị đèn pha sử dụng công nghệ Halogen projector, các thanh mạ chrome tạo độ bóng bẩy cho đầu xe.

Phía trong cabin, tại các thị trường đã ra mắt, BR-V được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động, có cửa gió cho hàng ghế thứ 2, ổ cắm điện 12V, hệ thống âm thanh 4 loa tích hợp USB, AUX và Bluetooth, màn hình giải trí kích thước 4 inch. Phiên bản cao cấp có màn hình điều khiển 6,1 inch cảm ứng. Trang bị an toàn có hỗ trợ phanh (ABS, EBD), cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng 2 túi khí trước.