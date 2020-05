Mẫu ô tô giá hơn 400 triệu vẫn bán chạy nghìn chiếc trong lúc dịch Covid-19 căng thẳng

Theo đó, trong danh sách xe bán chạy tháng 4 vừa qua, Toyota Vios là mẫu xe đạt doanh số 1.000 chiếc. Cụ thể, trong tháng 4, mẫu xe này đạt 1.106 xe bán ra.

Đây là con số khả quan khi so sánh với các đối thủ khác trong danh sách (Hyundai Accent xếp thứ 2 chỉ đạt doanh số 618 xe) , hoặc so với thị trường Ấn Độ đạt 0 chiếc bán ra do ảnh hưởng của dịch.

Toyota Vios vẫn đạt doanh số khả quan trong tháng 4.

Doanh số trên tính ra là giảm đến 51,7% so với tháng 3 với 2.293 xe bán ra và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.115 xe bán ra. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, Toyota Vios đạt 7.465 xe bán ra.

Toyota Vios thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng.

Toyota Vios 2020 có tổng cộng 3 phiên bản bao gồm: E MT, E CVT và G. Trong đó phiên bản cao cấp G sẽ có thêm cảm biến va chạm phía trước, camera lùi và tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control. Toyota Vios mới sẽ không phải là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời mà là phiên bản bổ sung một số trang bị tiện nghi & hỗ trợ lái với mục đích tăng sức hút trong phân khúc.

Một số tính năng đáng chú ý của Toyota Vios 2020 bao gồm: màn hình giải trí 7 inch kết nối Apple car play/Android Auto, camera lùi cho tất cả các phiên bản. Bổ sung ghế da, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện cho các phiên bản thấp và bổ sung thêm màn hình TFT, cảm biến góc, kiểm soát hành trình cho phiên bản cao cấp.

Về động cơ thì Toyota Vios 2020 không có nhiều thay đổi. Xe vẫn được trang bị động cơ 4 xy lanh 1.5 L có khả năng sản sinh ra 105 hp và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm.

Trong danh sách xe bán chạy, đứng thứ 3 là Ford Ranger với 481 xe được bán ra. Các vị trí khác lần lượt là Mazda CX-5 được 459 xe, Hyundai Grand i10 456 xe, Hond CR-V 411 xe, Kia Soluto 401 xe, Toyota Fortuner 392 xe, Kia Cerato 381 xe, Mitsubishi Xpander 380 xe.

Tất cả các mẫu xe trong danh sách bán chạy trên đều bị giảm mạnh doanh số so với tháng trước, lên tới hơn 50%.