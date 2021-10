Hơn một thập kỷ chưa làm xong gần 500 m đường

Tuyến đường Lê Ninh kéo dài, đoạn qua địa bàn khối 8, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An) là nỗi ám ảnh với người dân hơn một thập kỷ qua. Hai đầu tuyến đường chưa thông, hệ thống mương thoát nước chưa kết nối dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài, chỉ cần một trận mưa lớn là nước ứ đọng cả tuần.

Mặt đường, tại những vị trí chưa thi công lồi lõm như những cái bẫy; dọc hai bên đường cây cối, cỏ dại mọc um tùm khiến người tham gia giao thông qua đây vào buổi tối không khỏi lo lắng. Nhiều khu vực người dân tận dụng làm nơi đổ các loại rác thải, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ám ảnh trên con đường Lê Ninh

Bà Trần Thị H. (trú tại khối 8 phường Quán Bàu) bức xúc: "Họ làm từ cách đây hơn 10 năm rồi. Khi chưa làm đường thì nơi đây không bao giờ ngập, nhưng từ ngày có đường đến nay cứ hễ trời mưa bà con chúng tôi ở đây luôn bị nước bao vây. Chúng tôi cũng kêu nhiều rồi, khối xóm cũng kiến nghị nhưng mãi không thấy họ làm tiếp".

Còn với anh Vũ Đức Ngọc, ở phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh: "Ngày trước tôi hay đi cắt qua đây để về nhà cho nhanh, nhưng giờ chỉ dám đi buổi ngày thôi buổi tối là không dám đi nữa vì đường ngập, nguy hiểm, cây cối lại rậm rạp, nên mình cũng phải cảnh giác".

Đường Lê Ninh kéo dài từ đường Nguyễn Chí Thanh đến chân cầu vượt dài chưa đầy 1 km đã được rải nhựa (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù thành phố Vinh mấy ngày trước có mưa nhỏ, nhưng nước vẫn ngập khắp mặt đường Lê Ninh đoạn qua địa bàn khối 8, phường Quán Bàu. Nước đọng trên mặt đường khá sâu, lẫn với rác thải bốc mùi hôi thối trong khi hệ thống mương thoát nước chưa phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu, thành phố Vinh cho biết dự án đường Lê Ninh kéo dài đã triển khai rất lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng giải phóng mặt bằng.

"Hiện nay còn 23 hộ dân nằm trong dự án nên đang mắc kẹt chờ đền bù. Hơn nữa, thời điểm này để lên phương án tái định cư, đền bù là rất khó khăn. Thực tế ngập úng chúng tôi đi qua cũng rất trăn trở, rất mong dự án sẽ tiếp tục được triển khai để sớm giải quyết tình trạng trên", ông Nguyễn Xuân Toàn cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Lễ, Trưởng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Vinh, Nghệ An xác nhận: Dự án đường Lê Ninh kéo dài được triển khai từ lâu, phần chưa giải phóng được mặt bằng, phần gặp khó về vốn nên chậm đến nay.

"Hiện tại đơn vị đang thực hiện điều chỉnh dự án, đồng thời có kế hoạch cho phương án đền bù, song giá cả là khá cao. Hiện chúng tôi đang điều chỉnh tổng mức đầu tư để thực hiện tiếp dự án này trong thời gian tới", ông Trần Xuân Lễ cho biết.

Hơn một thập kỷ qua tuyến đường này nằm ở trung tâm thành phố Vinh trở thành nỗi ám ảnh với người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư tại năm 2002, tổng mức đầu tư dự án là 23,5 tỷ đồng, với quy mô xây dựng tuyến dài 2.957 m, điểm đầu tại cổng Ga Vinh, điểm cuối giao nhau với quốc lộ 1A (ngã tư Quán Bánh), chỉ giới xây dựng 41 m, lòng đường 21 m, lề đường mỗi bên rộng 10 m. Năm 2006, dự án được triển khai, tuy nhiên, chỉ được đoạn từ Ga Vinh đến Bệnh viện Giao thông vận tải và đoạn từ cầu vượt đường 72 m đến đường Nguyễn Chí Thanh, với tổng chiều dài ước chừng 2 km; đoạn còn lại gần 500 m từ Bệnh viện Giao thông vận tải đến cầu vượt đường 72 m đang còn dở dang 15 năm nay. Cũng từ đó, gần 80 hộ dân thuộc khối 5, khối 7 và khối 8, phường Quán Bàu, thành phố Vinh phải sống trong cảnh chật hẹp, không được cơi nới, xây dựng nhà cửa vì đất ở của các hộ này đang nằm trong dự án nói trên.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trên đoạn đường Lê Ninh:

Con đường này hiện nay đã làm xong được gần 1 km từ đầu đường Nguyễn Chí Thanh nối vào. Tuy nhiên, cứ hễ trời mưa là nước ngập cả tuần như thế này (Ảnh: Nguyễn Duy).

Con đường này là nỗi ám ảnh với người dân khi cứ hễ trời mưa là nước ngập (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đoạn đường đã được làm xong nhưng ít người qua lại nên cây cối mọc um tùm (Ảnh: Nguyễn Duy).

Một điểm tập kết đủ loại rác gây mùi hôi thối (Ảnh: Nguyễn Duy).

Một khu vực dở dang trên đường Lê Ninh tạo thành những vũng nước sâu mỗi khi mưa xuống (Ảnh: Nguyễn Duy).

Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên phường nhưng dự án vẫn chưa được triển khai (Ảnh: Nguyễn Duy).

