Hỗn chiến ở TP.HCM, 2 người bị thương

Đoạn video quay cảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến. Một số người bỏ chạy khi xuất hiện âm thanh giống tiếng súng nổ.

Ngày 4/5, Công an quận 12, TP.HCM đang xác minh làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, nghi có sử dụng súng.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video quay nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến, kèm theo nhiều súng nổ. Vụ việc khiến nhiều người hốt hoảng.

Theo xác minh, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 3/5 tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Công an quận 12 đã xác định được nhóm người gây ra vụ việc trên và đang tiến hành truy xét.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zing.vn