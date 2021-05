Hơn 99% cử tri đi bỏ phiếu, 80.000 tổ bầu cử kiểm phiếu trong đêm

Báo cáo nhanh của Bộ Nội vụ đêm 23/5/2021, sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, các tổ bầu cử tại các địa phương chuyển sang công đoạn kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo quy định. Các tổ bầu cử đã niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, làm thủ tục niêm phong hòm phiếu và gửi đến UBND cấp xã.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát phức tạp tại Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thời điểm chốt ngày bầu cử, cả nước có hơn 69 triệu cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,16%.

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%). Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là tỉnh Nghệ An (97,30%).

Bộ Nội vụ cho biết, trong ngày bầu cử, những khó khăn và tình huống phát sinh được ghi nhận như, một số địa bàn có mưa, gió làm hư hỏng, rách các khẩu hiệu, danh sách cử tri... Ủy ban Bầu cử các cấp đã kịp thời khắc phục.

Trong ngày bầu cử, một số địa phương như Kon Tum, Lâm Đồng, Hà Giang, Long An, Quảng Bình, TPHCM, Bình Thuận... có mưa lớn, ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử, hệ thống thông tin liên lạc. Một số khu vực bỏ phiếu của một số địa phương đã có sự cố mất điện như tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Đắk Nông, Long An.... Các địa phương đã khắc phục nhưng có nơi đến tối muộn vẫn chưa có điện.

Một số tổ bầu cử còn cách xa trung tâm nên khó khăn trong việc đi bầu, một số khu vực bỏ phiếu phải mượn nhà dân như tỉnh Điện Biên. Một số cử tri chưa nắm được quy định nên còn tình trạng về địa phương xin cấp thẻ cử tri, nộp giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác sau giờ khai mạc bầu cử nên địa phương không thể bổ sung vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Qua đường dây nóng của Bộ Nội vụ, có một số cử tri, trên địa bàn các địa phương như: TPHCM, Hòa Bình phản ánh liên quan đến thực hiện quyền bầu cử của cử tri. Bộ Nội vụ đã liên hệ với Ủy ban Bầu cử các địa phương nêu trên để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

Còn theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, có một số tỉnh như Hưng Yên, Đắk Nông, Quảng Bình có sai sót như in sai họ hoặc tên đệm của người ứng cử như: tỉnh Hưng Yên (Tổ bầu cử số 5, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Đắk Nông (Đơn vị bầu cử số 2, xã Đắk Nang, huyện Krôg Nô), phiếu bầu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã in sai tên đệm...

Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng bầu cử, niêm phong hòm phiếu có số phiếu sai sót, lập biên bản và cho in lại phiếu bầu.

Đánh giá chung, không khí diễn biến ngày bầu cử trong cả nước sôi động phấn khởi, đoàn kết, dân chủ. Cử tri đồng thuận và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Dư luận trong nhân dân, cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trước khi bỏ phiếu bầu cử, các cử tri đã tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử của từng người ứng cử để quyết định về việc bỏ phiếu cho người xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước cũng như của từng địa phương.

Tác giả: Thái Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí