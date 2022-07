Hơn 250 vận động viên tham dự Giải bơi "Đường đua xanh" tỉnh Nghệ An

Thể thao

Ngày 10-7, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Giải bơi "Đường đua xanh" tỉnh Nghệ An năm 2022.