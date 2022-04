Hơn 2.077 triệu USD đầu từ vào 102 dự án FDI còn hiệu lực tại Nghệ An

3 tháng đầu năm nay, tỉnh Nghệ An đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng số vốn đăng ký là 954,67 tỷ đồng. Tỉnh cũng điều chỉnh 12 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 5 dự án với số vốn tăng lên hơn 9.292 tỷ đồng, nâng tổng số vốn cấp mới và tăng thêm trên 10.246 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An vẫn có 102 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 2.077 triệu USD. Năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) với tỉnh Nghệ An tại Hà Nội; phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo giao thương trực tuyến kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

Nghệ An đã phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Nhằm thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã đề ra, ngày 24/1, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 235 về việc phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã có những chính sách đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư, rút gọn thủ tục hành chính. “Khi nhà đầu tư Goertek đề xuất tăng tổng mức đầu tư dự án từ mức 200 triệu USD lên 300 triệu USD, chỉ trong 28 ngày tỉnh đã cấp được giấy phép đầu tư cho họ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện các chiến lược cụ thể thông qua cơ chế chính sách và coi đây là sự đón đầu, đặc biệt là công tác chuẩn bị hạ tầng đồng bộ tại các khu công nghiệp”, ông Hoa cho hay.

Nghệ An hiện có 11 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao rộng 94 ha. Hiện tại, 6/11 khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp đã thành lập là 41,9%. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn quy hoạch phát triển 53 cụm công nghiệp, trong đó có 24/53 cụm công nghiệp đã thu hút được doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 81%./.

