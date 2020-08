[Hồi ức] Trọng tài bị bầu Hiển vào sân mắng, trợ lý HLV Hà Nội dọa "đấm thụt còi vào mồm"

Trọng tài Đinh Văn Dũng là một trong năm trọng tài trẻ xuất sắc của châu Á trong khóa Trọng tài dự án tương lai do AFC tổ chức năm 2008. Năm 2011, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục chọn trọng tài Đinh Văn Dũng tham dự chương trình tập huấn cùng các trọng tài của giải Ngoại hạng Anh. Trong số các trọng tài Việt Nam, ông Dũng có lợi thế hơn các đồng nghiệp khác khi sử dụng tiếng Anh khá tốt. Trọng tài Đinh Văn Dũng được công nhận là trọng tài FIFA nhưng từng có 2 lần bị treo còi cả lượt đi V.League 2015, 2016. Trước khi V-Legaue 2017 khởi tranh, trọng tài Đinh Văn Dũng quyết định tự treo còi (giải nghệ) khi bị cho xuống làm việc tại giải hạng Nhất. Lý do được trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi đưa ra là: "Trọng tài Đinh Văn Dũng bị chuyển xuống bắt tại giải hạng Nhất do không có tiến bộ về mặt chuyên môn".