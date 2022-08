Hội thảo ứng dụng kỹ thuật siêu âm mới trong chẩn đoán bệnh cơ xương khớp

Là cơ hội để cập nhật kiến thức về siêu âm cơ xương khớp và siêu âm đàn hồi mô, Hội thảo có sự tham dự của Ban lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, các y bác sĩ trong viện, cùng các bác sĩ đến từ các bệnh viện khác trong tỉnh Nghệ An như Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nội tiết…

Toàn cảnh của buổi hội thảo

Bác sỹ, thạc sỹ Nguyễn Hoài Nam Giám đốc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An phát biểu tại hội thảo

Siêu âm đàn hồi mô là kỹ thuật siêu âm mới trong ngành siêu âm, giúp xác định độ cứng của cơ quan, của tổn thương. Hiện nay, siêu âm đàn hồi đang được nghiên cứu và ứng dụng trong đánh giá tổn thương cơ xương khớp, nhằm mang lại hiệu quả chẩn đoán lâm sàng chính xác, cũng như theo dõi, điều trị bệnh lý cơ, thần kinh cho người bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân – Chủ tịch Chi hội siêu âm Việt Nam chia sẻ về siêu âm cơ xương khớp và siêu âm đàn hồi mô

Hiệu quả của kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô có thể thấy rõ trong việc chẩn đoán các bệnh lý cơ xương khớp như:

Bệnh lý gân cơ Achilles

Bệnh lý gân trên lồi cầu ngoài xương cánh tay

Bệnh lý gân xương bánh chè

Bệnh lý gân chỏm xoay

Viêm cân gan chân

Bệnh lý cơ

PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân siêu âm thị phạm trong hội thảo

Siêu âm đàn hồi có độ đặc hiệu, độ nhạy và độ chính xác cao trong việc phát hiện những bất thường gân ở bệnh nhân có hoặc không có triệu chứng.

Hai ngày diễn ra hội thảo, các bác sỹ đã được PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân truyền thụ những kỹ năng và thị phạm việc siêu âm đàn hồi mô. Bên cạnh việc trau dồi chuyên môn, Hội thảo chuyên đề “Siêu âm cơ xương khớp và siêu âm đàn hồi mô” là cơ hội để các bác sĩ giao lưu, học hỏi và có thêm những kiến thức mới để ứng dụng kỹ thuật tiên tiến này trong việc chẩn đoán bệnh lý cơ xương khớp cho người bệnh.

Siêu âm đàn hồi có độ đặc hiệu, độ nhạy và độ chính xác cao mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình điều trị cho bệnh nhân

Với mong muốn cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, mời chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế về giảng dạy để trau dồi chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ, y bác sỹ của viện. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhằm mang lại cho người bệnh những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất khi đến với Bệnh viện.

Tác giả: Đậu Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn