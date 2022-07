Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 7

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Ban Tôn giáo, Hội Luật gia tỉnh, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cấp huyện; bảo đảm an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế và sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Đ/c Hồ Lê Ngọc – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 55 vụ, làm 04 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 1,6 tỷ đồng. Phát hiện, bắt 142 vụ, 184 đối tượng phạm tội phạm về ma túy, thu 0,28 kg hêrôin, 2,26 kg ma túy đá, 18.963 viên ma túy tổng hợp. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ đã khởi tố 05 vụ, 13 bị can.

Một số công trình dự án kinh tế trọng điểm tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình thi công do vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc bị một số đối tượng kích động chống phá. Xuất hiện nhiều trang web, ứng dụng, trò chơi trực tuyến lừa người dân tham gia đầu tư, mua bán tiền ảo, giao dịch ngoại hối trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản. An ninh nông thôn còn xảy ra một số vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự như Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; khiếu kiện dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng và dự án cải tạo môi trường tại khu vực Eo Gió, xã Hưng tây, Hưng Nguyên…

Đ/c Hồ Sỹ Cấp – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu dự báo tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu gian lận thương mại, khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản, xuất nhập khẩu trái phép có thể sẽ gia tăng. Một số công trình dự án trọng điểm tiếp tục tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự do một số đối tượng cực đoan kích động chống đối…

Thời gian tới, các lực lượng vũ trang tiếp tục quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa cháy nổ, hóa học và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022 đảm bảo an toàn, chất lượng.

Lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội lớn…

Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen; các hành vi khai thác khoáng sản trái phép…

