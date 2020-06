Học sinh đuối nước dưới hồ Lèn Chùa: Doanh nghiệp nào “quên” hoàn thổ?

Khoáng sản đi, “tử thần” ở lại



Ngày 30/5, lãnh đạo phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nam học sinh mất tích tại hồ nước mỏ đá Lèn Chùa.



Cụ thể, lúc 10h sáng 30/5, với sự giúp sức của thợ lặn chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em L.V.Đ (16 tuổi, trú tại xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu) tại một vị trí nước rất sâu trong hồ mỏ đá Lèn Chùa. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định em Đ. tử vong do đuối nước. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em Đ. cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Nam sinh tử vong tại hồ nước Lèn Chùa

Trước đó, trưa 29/5, em Đ. cùng một số bạn ra khu vực mỏ đá Lèn Chùa chơi. Trong lúc vui đùa dưới nước, do chủ quan không biết độ nguy hiểm của hồ nên Đ. bị mất tích. Không tìm thấy bạn, một số học sinh đi cùng đã vội báo tin cho gia đình và chính quyền địa phương. Sau đó, Công an thị xã Hoàng Mai, cùng Đội CC&CNCH số 9 đã đưa xuồng, ca nô cùng các trang thiết bị để tìm kiếm.



Loạt sai phạm của doanh nghiệp khai khoáng



Nơi nam sinh tử vong là mỏ đá Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai được chính quyền địa phương cấp phép khai thác đá cho Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Xuân Quỳnh. Đến cuối năm 2016, Công ty TNHH Xuân Quỳnh đã hết thời hạn được cấp phép và chấm dứt khai thác. Sau đó Công ty TNHH Thanh Xuân, Công ty TNHH Xuân Hùng tiếp tục khai thác.



Đáng nói, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai đơn vị này có nhiều sai phạm. Cụ thể, qua số liệu đo đạc của đơn vị tư vấn thiết kế, một số điểm các công ty đã khai thác vượt quá độ sâu giới hạn cho phép, khai thác vượt ra ngoài khu vực cấp phép.



Cụ thể, Công ty TNHH Xuân Hùng khai thác độ sâu quá mức quy định cho phép so với cốt 0 là 17,8m; diện tích khai thác vượt ra ngoài khu vực cấp phép là 5.500 m2. Công ty TNHH Thanh Xuân khai thác độ sâu quá mức quy định cho phép so với cốt 0 là 11,8 m; diện tích khai thác vượt ra ngoài khu vực cấp phép là 3.700m2.

Sau khai thác, mỏ đá Lèn Chùa trở thành hồ nước khổng lồ, sâu hoắm nhưng chỉ được rào sơ sài và cắm biển cảnh báo nguy hiểm

Tháng 2/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Xuân Hùng và Công ty TNHH Thanh Xuân vì hành vi “Khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi đến 10% tổng diện tích hoặc tổng độ cao của khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản” với tổng số tiền là 240 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải san lấp, phục hồi môi trường đối với khu vực đã khai thác vượt quá độ sâu. Ngày 6/11/2018, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại khu vực Lèn Chùa của Công ty TNHH Xuân Hùng.



Tuy nhiên, các doanh nghiệp không thực hiện việc hoàn thổ. Hậu quả, mỏ đá Lèn Chùa sau khi doanh nghiệp khai thác xong là một hồ nước khổng lồ, sâu hoắm nhưng chỉ được rào sơ sài và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.



Như vậy, suốt từ cuối năm 2018 đến nay, việc hoàn thổ của doanh nghiệp đối với khu vực Lèn Chùa không được thực hiện. Hệ quả để xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến học sinh tử vong. Chưa nói tới vấn đề hủy hoại môi trường, sự thiếu trách nhiệm của cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa bàn đã phải trả bằng tính mạng con người.



UBND tỉnh Nghệ An lý giải ra sao khi để doanh nghiệp chậm trễ hoàn thổ, gây hậu quả nghiêm trọng?

