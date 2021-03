Hoàng Thịnh: ‘Tôi ước người gãy chân là tôi chứ không phải Hùng Dũng’

Trận đấu thượng đỉnh giữa TP.HCM và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2021 vỡ vụn bởi một pha va chạm giữa Hoàng Thịnh và Hùng Dũng. Pha vào bóng có phần thiếu suy nghĩ của Hoàng Thịnh khiến Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải và tiến hành phẫu thuật trong sáng nay.

Your browser does not support the video tag.

Hùng Dũng dính chấn thương kinh hoàng

Hoàng Thịnh là người hốt hoảng khi thấy Hùng Dũng gãy chân. Anh lập tức ôm lấy chân đồng nghiệp ở thời điểm đó. Chính Hoàng Thịnh còn vào tận xe cấp cứu để xin lỗi Hùng Dũng. Chia sẻ với báo giới, Hoàng Thịnh nghẹn ngào: “Giờ ai nói sao cũng được, mắng chửi, chỉ trích tôi cũng cũng. Mọi chuyện đã xảy ra theo cách mà chẳng ai mong muốn. Dũng và em thật sự thân nhau. Giờ cậu ấy bị như thế vì tôi, quả thực Dũng đau một thì tôi đau mười”.

Anh nói: “Tôi ham bóng trong tình huống ấy và lao lên. Nào ngờ, tôi lại khiến Dũng bị gãy chân. Tôi mong người bị là tôi chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều mà tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Chứ đối với tôi lúc này, mọi người có chửi bới gì, phạt tôi thế nào cũng được”.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ngô Hoàng Thịnh đã vào bệnh viện để hỏi thăm sức khoẻ của Hùng Dũng. Anh lĩnh thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm của mình. Hoàng Thịnh cũng đối diện với án phạt nặng tay từ Ban Kỷ luật VFF. Ngô Hoàng Thịnh cũng đang chịu sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ. Anh buộc phải khoá facebook vì bị nhiều CĐV quá khích tấn công.

Hoàng Thịnh vào bệnh viện thăm Hùng Dũng

BLV Quang Huy bình luận về tình huống thô bạo của tiền vệ Hoàng Thịnh: “Hùng Dũng phải nhận pha vào bóng đặc biệt ác ý. Cả Hoàng Thịnh và Hùng Dũng từng có thời gian cùng khoác áo đội tuyển. Do đó, cú vào bóng của Hoàng Thịnh là không thể chấp nhận và ác ý với đồng nghiệp. Đây là pha bóng rất bình thường, Hoàng Thịnh không cần có tác động mạnh mẽ và hùng hổ quá mức như vậy. Không chỉ thẻ đỏ, Hoàng Thịnh xứng đáng nhận án phạt nguội thích đáng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Vì những pha bóng như thế này, hình ảnh V.League trở nên xấu xí trong mắt cổ động viên”.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: bongda365.club