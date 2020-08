Hoài nghi về những cuộc thầu 'một mình một sân' của Công ty Minh Quang

Thời gian qua, dư luận liên tục lên tiếng về vấn đề đấu thầu công khai, mời thầu toàn quốc nhưng chỉ có 2 - 3 hồ sơ dự thầu và người trúng luôn là những doanh nghiệp "ruột", được chỉ mặt điểm tên với loạt công trình trọng điểm, giá trị lớn tại một địa bàn với tư cách một mình dự thầu và nghiễm nhiên trúng.

Chẳng nói đâu xa, ngay tại tỉnh Nghệ An, như chúng tôi đã đưa tin, chỉ trong 2 ngày, Công ty TNHH Minh Quang (Công ty Minh Quang), có địa chỉ tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đã trúng hai gói thầu trị giá hơn 16 tỷ đồng do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư.

Công ty Minh Quang liên tiếp trúng thầu do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư

Cụ thể, ngày 30/7, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã ký Quyết định số 589/QĐ-SNN-QLXD về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Thi công xây lắp hạng mục thuỷ công bổ sung, Dự án đầu tư nâng cấp cảng cá Cửa Hội (Nghệ An).

Giá gói thầu trên là 8.633.255.000 đồng, Công ty Minh Quang đã trúng thầu với giá 8.615.968.000 đồng.

Ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Đệ tiếp tục ký Quyết định 593/QĐ-SNN về việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1: Toàn bộ chi phí thu dọn lòng hồ hạng mục: Công tác thu dọn lòng hồ dự án hồ chứa nước bản Mồng.

Giá gói thầu này là 7.748.472.000 đồng, Công ty Minh Quang trúng với giá là 7.725.544.000 đồng.

Công ty Minh Quang thành lập từ năm 2002, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là thi công xây dựng, cung cấp nước sạch và vật liệu xây dựng. Người đại diện pháp luật là ông Lê Quang Huy.

Lý giải về sự trùng hợp trên, ông Đặng Văn Quyền, Trưởng phòng Xây dựng, Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, các gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, Công ty Minh Quang là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu(?).

Theo ông Quyền doanh nghiệp này đã trúng thầu do năng lực đảm bảo. Nhưng gần đây, Công ty Minh Quang liên tục vướng phải những lùm xùm trong thi công.

Điển hình như, Công ty Minh Quang là đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Thơi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với tổng giá trị lên đến gần 100 tỷ đồng.

Vậy nhưng, sau một thời gian đưa vào sử dụng, tàu, thuyền của ngư dân di chuyển vào khu neo đậu khó khăn, mắc cạn. Được biết, quá trình nạo vét Lạch Thơi không thể tạo được dòng chảy như mong đợi. Tàu thuyền của ngư dân địa phương mỗi khi ra vào Lạch Thơi không nắm bắt được điểm lòng lạch, bị biến chuyển thường xuyên, dẫn tới mắc cạn.

Công ty Minh Quang là đơn vị thi công "chiếc bánh vẽ" trăm tỷ đồng Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Thơi

Hay tại Dự án thủy lợi đập Đồn Úng, đoạn đi qua hai xã Hùng Thành và Lăng Thành của huyện Yên Thành (Nghệ An), hàng trăm thanh sắt chĩa thẳng lên trời tạo thành chiếc "bẫy" nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua cầu tràn nằm trên tỉnh lộ 538.

Được biết, Dự án thủy lợi đập Đồn Úng cũng do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là doanh nghiệp "ruột" Công ty Minh Quang với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Hàng trăm "chông sắt" trên Tỉnh lộ 538 đoạn qua huyện Yên Thành

Công khai, minh bạch là tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nhưng trước thực trạng trên, có lẽ công khai chỉ tồn tại trên lý thuyết còn minh bạch lại càng không bởi có những gói thầu chỉ "mình ông" một đường. Phải chăng, khái niệm: trúng thầu – lâu nay chỉ dành cho doanh nghiệp "ruột"?

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Hoàng Nhi

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn