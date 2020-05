Hòa Minzy vô tư chia sẻ về sở thích 'phòng the' với bạn trai: 1 lần/ tuần là ít!

Gần đây, Hòa Minzy đã xuất hiện trên một talkshow và có nhiều chia sẻ liên quan đến chuyện phòng the khiến khán giả không khỏi 'đỏ mặt'.

Giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp ban đầu tỏ ra ngại ngùng, e thẹn khi biết mình sẽ nhận những câu hỏi về chủ đề 'phòng the', nhưng sau đó cô nàng bỗng tỏ ra hào hứng thấy rõ và còn thốt lên: 'I like it...' (Mình thích đấy...).

Cụ thể, Hòa Minzy cho biết thích làm 'chuyện ấy' khi bật đèn, sẽ mặc ít đồ chứ không 'cởi tuốt tuồn tuột' và đi tắm cả trước lẫn sau khi vừa 'xong' chuyện.

Khi làm 'chuyện ấy', Hòa Minzy cũng thích có tiếng ồn, tận dụng mọi vị trí trong nhà và đương nhiên là... thời gian càng lâu càng tốt. Mỗi tuần ít nhất 1 lần đối với Hòa Minzy là 'ít'.

Dù chia sẻ thoải mái về chuyện 'phòng the' nhưng Hòa Minzy lại là tuýp người con gái khi yêu mới sẵn lòng làm chuyện ấy.

Hòa Minzy và bạn trai.

Gần đây, khi đăng bài chia sẻ MV mới của Hòa Minzy, bạn trai cô nàng đã có động thái ngầm xác nhận cả hai hiện đang sống chung một nhà.

Việc Hòa Minzy ở ẩn trong hơn một năm vừa qua cũng được cho là có liên quan đến tin đồn nữ ca sĩ mang thai và bí mật sinh con. Tuy nhiên, đến hiện tại thì phía Hòa Minzy vẫn chưa phản hồi trực tiếp về tin đồn này.