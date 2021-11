Hoa hậu sở hữu đôi chân dài nhất làng giải trí Việt và thành tích học tập đáng nể

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê ở Cao Bằng, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sau khi đăng quang, Thùy Linh xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước với vai trò vedette. Cô còn được ưu ái gán với danh xưng “Hoa hậu tri thức” khi để lại dấu ấn tại một số chương trình như: Ai là triệu phú, Ielts Face Off, TEDx Talks,...

Mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Lương Thùy Linh luôn tỏa sáng với vẻ gợi cảm cùng những chiếc đầm xẻ cao vút. (Ảnh FBNV).

Dù có chiều cao chưa hẳn quá nổi trội (1,77 m) nhưng Lương Thùy Linh đang là hoa hậu nắm giữ kỷ lục số đo đôi chân. Với chiều dài 1,22 m, đôi chân của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 còn vượt trội nhiều siêu mẫu của Vbiz.

Ngoài việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật, mỹ nhân sinh năm 2000 còn gây ấn tượng với thành tích học tập, suốt 12 năm đi học, Lương Thùy Linh luôn giành danh hiệu học sinh giỏi. Cô từng là học sinh Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng và ôn thi trong đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh quốc gia. Đặc biệt là kết quả IELTS đạt 7.5. Hiện tại, Lương Thùy Linh đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Lương Thùy Linh có thành tích học tập ấn tượng. (Ảnh FBNV

Cũng nhờ có đôi chân "cực phẩm", Lương Thùy Linh cao ráo hơn thực tế. Đứng đọ dáng cùng nhiều hoa hậu khác, cô được ví như "người khổng lồ". Đôi chân siêu dài là lợi thế khiến nàng Hậu trở thành gương mặt đắt show trên catwalk, được các nhà thiết kế hàng đầu ưa chuộng.

Sau đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh ngày càng sắc sảo, mặn mà hơn. (Ảnh FBNV).

Từ khi đăng quang đến nay, Lương Thùy Linh chưa từng gò bó bản thân trong một hình ảnh cố định nào mà cô liên tục biến hóa với đủ mọi loại tạo hình từ thanh lịch, dịu dàng, cổ điển đến cá tính, năng động, gợi cảm.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã khiến dân tình "dậy sóng" khi đăng tải khoảnh khắc diện chiếc áo croptop cài nút hờ hững của nhà mốt Jacquemus đang "làm mưa làm gió" trong làng thời trang suốt thời gian qua.

Hình ảnh được Lương Thùy Linh chia sẻ gây tranh cãi.

Bên cạnh nhiều lời khen ngợi cho vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của nàng Hậu thì cũng có không ít ý kiến cho rằng mặc như vậy là quá “mát mẻ”, phản cảm, thậm chí nhiều người còn gắn cho cô cái mác là “gái hư” .

Trước những lời bình luận không dành nhiều thiện cảm với phong cách thời trang của mình, Lương Thùy Linh đã lên tiếng phản hồi: “Thế nào là gái hư? Hư là cư xử tệ hay hư là không học giỏi, không nghe lời?”. Cùng với đó, nàng Hậu bày tỏ quan điểm, cô không nghĩ hư là mặc những bộ đồ hở và lý giải sở dĩ cô chọn mặc chiếc áo gây tranh cãi trên là vì nó mang tính thời trang và cô mặc nó theo cách mà mình thấy đẹp.

Lương Thùy Linh liên tục biến hóa với đủ mọi loại tạo hình từ sexy tới thanh lịch. (Ảnh FBNV).

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Lương Thùy Linh được công bố trở thành giám khảo chương trình The Next Face Vietnam. Ngồi cùng vị trí HLV với cô còn có Hoa hậu H'Hen Niê, Á quân Vietnam’s Next Top Model mùa giải All Stars - Thùy Dương.

Sở hữu chiều cao nổi trội cùng đôi chân dài 1m22, Lương Thùy Linh (ngoài cùng bên phải) khiến H'Hen Niê hay chân dài Thùy Dương "bị lép vế". Cả hai trông khá nhỏ bé khi đứng cạnh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn