HLV Troussier gây sốc khi loại gần toàn bộ cầu thủ U.19 Sông Lam Nghệ An

Chỉ còn duy nhất Trần Mạnh Quỳnh( 10) trong màu áo PVF là được gọi. Ảnh: KHẢ HÒA

HLV Philippie Troussier gây sốc khi 36 cái tên được chọn không có 1 cầu thủ nào hiện tại chơi dưới màu áo Sông Lam Nghệ An. Đây là điều rất lạ lùng vì từ hơn 1 năm qua cùng với Hà Nội, đội bóng xứ Nghệ là nơi cung cấp rất nhiều tài năng U.19. Dưới thời của HLV Hoàng Anh Tuấn hay kể cả khi ông Troussier cầm quân, bao giờ cũng có ít nhất 5-6 cầu thủ Nghệ An được gọi và 3-4 cầu thủ luôn có tên thường xuyên trong đội hình chính thi đấu, có thể kể như Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú, Hồ Khắc Lương, Lê Văn Thành, Trần Quốc Thành, thủ môn Nguyễn Văn Bá, Ngô Văn Lương, Trần Mạnh Quỳnh và Vương Văn Huy.

Ngay vòng loại giải U.19 châu Á năm rồi tại TP.HCM, ông Troussier cũng điền tên 4 cầu thủ Nghệ An vào danh sách 23 cầu thủ chính thức, còn ở đợt tập trung thứ 2 sau Vòng chung kết U.19 quốc gia ở PVF sau khi Sông Lam Nghệ An giành đồng hạng ba cũng có đến 8 cầu thủ được gọi. Nhưng lần này tất cả đều bị 'out' trừ duy nhất Trần Mạnh Quỳnh được tăng cường cho PVF đá giải hạng nhì là có tên.

Có lẽ phải chờ cuộc trả lời chính thức với báo chí để nghe ông Troussiser giải thích, nhưng theo một thành viên Ban huấn luyện trong 36 cái tên được gọi lần này không phải chỉ mỗi Sông Lam Nghệ An vắng bóng mà cả Thanh Hóa cũng không có cầu thủ nào dù trước đó họ cũng có 5 cái tên góp mặt ở đợt tập trung đầu. Ngay PVF dù là đội đương kim vô địch U.19 nhưng thực chất cũng chỉ có 4 gương mặt là Quang Trường, Lâm Hào, Đức Phú và trung vệ Hoàng Phúc (tăng cường cho Phố Hiến), cả Đà Nẵng cũng không có ai vì vướng dịch.

Trần Mạnh Quỳnh (10) là cầu thủ duy nhất của Nghệ An nưng lại khoác áo PVF được gọi. Ảnh: KHẢ HÒA

Ông Troussier gọi Phú Thọ (thực chất là trẻ Hà Nội) đông vì muốn kiểm tra phong độ xem ai phù hợp và đó chính là đợt sàng lọc thứ 3 để vị phù thủy trắng chọn lại một lần nữa những cầu thu ưng ý nhất nhằm không bỏ sót tài năng cho đợt tập trung quan trọng cuối cùng vào cuối tháng 9 chuẩn bị cho Vòng chung kết giải U.19 châu Á 2020.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng ông Troussier không gọi cầu thủ Sông Lam Nghệ An đợt này vì ông cảm nhận khát khao chơi bóng của một số cầu thủ U.19 xứ Nghệ bị giảm sút trong đợt tập trung thứ 2. Có vẻ như thất bại tại Vòng chung kết giải U.19 quốc gia khi không đạt mục tiêu lọt vào trận chung kết và đá chệch choạc từ đầu (thua ngược Bình Dương) khiến cho tâm lý nhiều cầu thủ Sông Lam Nghệ An không thực sự tốt, nên đợt tập trung sau đó họ không chứng tỏ được khả năng.

Tình hình này cũng giống như Hoàng Anh Gia Lai dù có đến 6 cái tên được gọi ở đợt tập trung thứ 2 nhưng sau trận chung kết thua PVF, ông Troussier cũng cảm nhận họ mất động lực chiến đấu, trong khi ông lại rất cần những chiến binh thực thụ. Chính vì vậy đợt này ông chỉ gọi có Nguyễn Thanh Khôi và Phan Du Học bên cạnh 4 cầu thủ Công an Nhân dân là Bùi Xuân Thịnh, Hà Văn Phương, Hoàng Tuấn Phong, Trần Quang Thịnh. Những cái tên đến từ phố Núi khác từng có tên trong danh sách trước đây đều bị gạch tên như Cao Hoàng Tú, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Nhĩ Khang, Nguyễn Đức Vũ.. Cầu thủ Gia Lai của đội 2 duy nhất được gọi chính là em út sinh năm 2004 tiền vệ Nguyễn Đức Việt từng chơi rất chững chạc trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai 2.

Hoàng Anh Gia Lai ở đơt tập trung cuối tháng 6 có 7 cái tên giờ chỉ còn đội trưởng Thanh Khôi (ảnh), Phan Du Học và bổ sung thêm em út Đức Việt. Ảnh: KHẢ HÒA

Rõ ràng ông Troussier có lý của mình để chọn ra những cầu thủ mà ông cảm nhận phù hợp với triết lý chơi bóng và động lực mà ông đang gầy dựng cho U.19 Việt Nam. Nhưng qua bản danh sách này người hâm mộ cũng rất tiếc cho Sông Lam Nghệ An khi họ đang thắng thế với nhiều gương mặt ở U.22 thì tuyển U.19 Việt Nam dù có rất nhiều tài năng không hề thua kém danh sách đã công bố nhưng giờ đây lại phải ngồi ngoài một cách thật buồn và phải trông chờ vận may sắp tới.

