Hiệu trưởng từ chức do sai phạm hàng trăm triệu đồng

Trước đó, UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã thành lập Đoàn Thanh tra và phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm trong công tác thu chi tài chính tại Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Quang. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Quang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Tới (sinh năm 1979, trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang) là Hiệu trưởng và Phùng Thị Nhan (sinh năm 1985, trú tại thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang) là nhân viên y tế (kiêm thủ quỹ) Trường Tiểu học Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.