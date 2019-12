Hi hữu: Trộm "chê" xe máy, "thó" túi thịt heo rồi bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, nam thanh niên đi tới gần chiếc xe máy của người bán bánh mì. Và lúc này ai cũng nghĩ anh ta sẽ bẻ khóa "cuỗm" chiếc xe đi. Tuy nhiên, anh ta lại nhanh tay thó túi thịt đang treo lủng lẳng ở xe rồi leo lên xe đồng bọn đứng đợi sẵn và tẩu thoát.

Cận cảnh quá trình tên trộm lấy túi thịt heo - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video đã khiến người xem hết sức ngỡ ngàng. Thậm chí nhiều người còn hài hước bảo rằng chiếc xe máy bây giờ không bằng túi thịt heo.

Được biết, vụ trộm hy hữu trên xảy ra tại ngã ba Bến Gỗ, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.