Nguồn gốc của bức hình 2 mẹ con với câu thoại “đi đâu đó” đang gây sốt trên mạng

Thời gian gần đây, cộng đồng người dùng facebook Việt Nam đang phát sốt với trào lưu chế ảnh “mẹ hỏi, con trả lời”, trong đó nhân vật chính trong bức ảnh là hình ảnh người mẹ và người con được phác họa theo phong cách hoạt hình.

Nội dung câu chuyện có thể được hiểu là người mẹ sẽ hỏi người con của mình một câu hỏi gì đó trong khi người con đang kéo chiếc balo của mình ra khỏi nhà. Ở khung ảnh thứ 2 cho thấy người con mang chiếc balo quay trở lại và đồng thời được người mẹ trong bức ảnh hỏi “sao lại trở về rồi?”, “sao về nhanh thế?”,…

Bức ảnh “mẹ hỏi, con trả lời” đang gây sốt trên facebook. (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều khiến bức ảnh chế có phần đơn giản này gây sốt cộng đồng mạng đó là đoạn hội thoại giữa hai mẹ con được dân mạng sáng chế mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai… và đặc biệt là vô cùng hài hước.

Nắm bắt được tâm lý yêu thích trào lưu làm ảnh chế hài hước này của người dùng Việt, một số nhà phát triển đã tạo ra ứng dụng vui ăn theo bức ảnh chế “mẹ hỏi, con trả lời”.

Khi người dùng ấn vào ứng dụng để chơi, họ sẽ nhận lại được bức ảnh với đoạn hội thoại hài hước giữa 2 mẹ con, trong đó tên nhân vật cô con gái đã được đổi thành tên tài khoản facebook đang dùng ứng dụng vui này.

Không chỉ ở Việt Nam, bức biếm họa còn viral ở nhiều nước châu Á như Thái Lan hay Philippines, trở thành meme phổ biến được nhiều người sử dụng.

Một nghệ sĩ khác là Chino de Chavez còn sáng tạo nên phiên bản tranh 3D của hai mẹ con và được dân mạng nhiệt tình ủng hộ.

Vào ngày 15/11, trang fanpage của Tổng lãnh sự quán Philippines tại Iraq sử dụng tác phẩm này với nội dung cảnh báo những người Philippines tìm kiếm việc làm từ những nhà tuyển dụng trái phép.

Với mức độ nổi tiếng của bức hình, dân mạng thích thú khi tìm ra được "cha đẻ" của bức ảnh hài hước. Tác giả của nó là Ricardo Caté - một họa sĩ biếm họa nổi tiếng người Mỹ.

Trong nội dung gốc của bức tranh, người mẹ hỏi đứa con "Hôm nay có học được gì ở trường không?" và đứa con đáp lại "Có nhưng không đủ. Người ta còn muốn con quay lại vào ngày mai".

Bức tranh gốc được ông sáng tác và xuất bản trong chuyên mục Without Reservations của tờ nhật báo Santa Fe New Mexican và Taos Texas.

Ricardo Caté là cha đẻ của bức tranh hai mẹ con nổi tiếng. (Ảnh: FBNV).

Ricardo Caté là họa sĩ da đỏ không còn xa lạ tại Mỹ. Ông nổi tiếng đến mức tranh của nghệ sĩ được tổng hợp lại và in thành sách bán. Trong suốt sự nghiệp, Ricardo Caté được biết đến nhiều nhất với việc phụ trách Without Reservations - trang biếm họa người da đỏ hiếm hoi trên một nhật báo uy tín tại Mỹ. Họa sĩ này đảm nhiệm 6 bức truyện tranh/tuần cho tờ Santa Fe New Mexico suốt hơn 10 năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn được Forbes đăng tải hồi tháng 4/2018, Ricardo Caté tiết lộ ông vẽ tranh biếm họa từ năm học lớp 7 với một người bạn thân tên David rồi tiếp tục niềm đam mê này tại trường cấp ba, đại học và ngay cả khi đã tham gia vào Thủy quân lục chiến.

“Có người nói rằng một bức tranh đáng giá bằng cả ngàn lời nói, vì vậy, tranh biếm họa chắc chắn sẽ khiến độc giả dễ hiểu hơn với những gì tôi muốn truyền tải”, nghệ sĩ này chia sẻ với tạp chí danh tiếng.

Họa sĩ người da đỏ cũng cho biết ban đầu ông nhận nhiều chỉ trích từ độc giả vì họ cho rằng tranh của ông phân biệt chủng tộc, hình vẽ không đẹp và nội dung thì chẳng hài hước. Ricardo Caté đáp lại những bình luận rằng mình là người Mỹ bản địa và các tác phẩm dựa trên cách ông nhìn thế giới của người bản địa.

Chân dung người tạo ra tác phẩm đã và đang thành ảnh chế được đăng tải tràn ngập trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV).

“Tôi muốn càng nhiều người đọc tác phẩm của mình càng tốt bởi họ có thể lấy một chút từ đó để bắt đầu các cuộc trò chuyện về các vấn đề bản địa”, nhà sáng tạo này nói thêm. Về sau, Ricardo Caté đã có những sự điều chỉnh nhất định để tác phẩm của mình có thể tiếp cận với nhiều đối tượng độc giả hơn thay vì chỉ hướng đến người Mỹ bản địa.

Những tác phẩm hài hước của Ricardo Caté chịu ảnh hưởng từ tranh của Don Martin và Sergio Aragonés trên Mad Magazine. Chủ đề ông hướng tới thường là các khía cạnh của cuộc sống người Mỹ bản địa, bình luận về các sự kiện đương thời và lịch sử, mục đích tạo ra tiếng cười dí dỏm, sâu cay.

Bên cạnh là họa sĩ truyện tranh, Caté còn làm nhiều công việc khác nhau như nhà hoạt động xã hội, diễn viên hài, nhà văn, giáo viên, vận động viên, làm phim.