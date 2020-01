Hết hồn nhan sắc vợ Phan Văn Đức ngày cưới: Ảnh mạng liệu có thật?

Trong ngày trọng đại, Võ Nhật Linh trông không mấy nổi bật, kém xinh hơn hẳn so với trên ảnh. Nhiều người cho rằng có lẽ do cô nàng tăng cân sau dịp Tết Nguyên đán nên mới mang khuôn mặt to như vậy chăng?