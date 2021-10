Hé lộ nguyên nhân cô gái 15 tuổi tử vong tại sảnh chung cư ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cô gái 15 tuổi tử vong ở sảnh chung cư trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, ngày 6/10, trao một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do cô gái tự tử.

“Theo điều tra ban đầu, cô gái 15 tuổi ở chung cư CT1A, phường Cổ Nhuế 1 tự tử là do mắc nhiều bệnh tật, không phải trầm cảm hay các yếu tố khác", vị lãnh đạo công quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Hiện trường vụ việc.



Cũng theo vị lãnh đạo trên cho hay: "Việc bé gái này bị bệnh gia đình cũng không biết. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, một số bạn bè thân thiết với nạn nhân kể lại thì gia đình mới biết tình trạng của con. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định không có đấu hiệu của vụ án hình sự”.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 5/10, người dân sinh sống tại tòa CT1A phát hiện một cô gái tử vong ngay dưới sảnh tòa nhà.

Thấy vậy, người dân liền báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường Cổ Nhuế 1 đã có mặt để bảo vệ hiện trường để điều tra, phối hợp với ngành y tế xử lý vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus