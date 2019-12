Hé lộ nguyên nhân 3 người Hàn Quốc bị chém, đốt xe phi tang ở TP HCM

Chiếc xe ô tô bị đốt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã xác định được nghi can dùng hung khí tấn công gia đình người Hàn Quốc ở quận 7 (TP.HCM) khiến một người phụ nữ tử vong vào rạng sáng ngày 21/12. Theo đó, một nghi phạm người Hàn Quốc bị bắt giữ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, công an nhanh chóng xác định nghi can gây án và khám xét nơi ở của nghi can này. Công an cho rằng, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn. Hiện vụ án đang được điều tra, truy xét.

Bước đầu công an xác định nạn nhân tử vong là bà Jung Young Sook (49 tuổi). Hai người bị thương là ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và con gái 16 tuổi.

Được biết, nghi can là nam cũng là người mang quốc tịch Hàn Quốc, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn quận 7. Nghi phạm gây án một mình và rất chuyên nghiệp.

Trước đó, vào khoảng 1h40 ngày 21/12, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đã đột nhập vào căn nhà đường nội khu Hưng Phước 1 (khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7).

Sau khi vào bên trong căn nhà, đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công gia đình ông Yoon Sang Yong (SN 1969, quốc tịch: Hàn Quốc) và vợ là bà Jung Young Sook (SN 1970) khiến bà này tử vong tại chỗ.

Riêng ông Yoon Sang Yong và con gái tên Yoon Jeong Jyi (SN 2003) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại BV Pháp - Việt.

Sau khi gây án, đối tượng đã lấy xe ô tô bốn chỗ hiệu Chevrolet Spark mang biển số 50LD-121.02 của gia đình ông Yoon Sang Yong đang đậu trước nhà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera, công an cho biết thời điểm xảy ra án mạng, phía trước nhà nạn nhân có 2 ôtô màu trắng nhưng 1 chiếc nhanh chóng rời đi khi người dân đến kiểm tra.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày Công an quận 2 nhận được thông tin 1 ôtô bị đốt trơ khung ở bãi đất trống ven sông gần cầu Thủ Thiêm. Qua xác minh, chiếc xe bị đốt liên quan đến vụ gia đình người Hàn Quốc bị sát hại.

Nơi xảy ra án mạng là khu đô thị cao cấp, có nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc sinh sống.

Tác giả: Minh Ngân

Nguồn tin: Doisongplus.vn