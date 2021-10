Hậu quả khó lường của việc tiêm tan mỡ tại cơ sở thẩm mỹ không đạt chuẩn

Vòng eo nhiều mỡ thừa, cơ thể sồ sề xấu xí luôn là rào cản đối với các chị em. Đánh vào tâm lý mong muốn giảm cân, giảm mỡ không cần phẫu thuật, không can thiệp dao kéo vào cơ thể, chi phí rẻ,...nên phần lớn chị em đều tin rằng tiêm tan mỡ sẽ an toàn và hiệu quả. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại! Dưới đây là trường hợp của chị H.T.P (38 tuổi, Vinh) - người đã gánh chịu hậu quả rất nặng nề từ phương pháp tiêm tan mỡ.

Hình ảnh vết tiêm tan mỡ bị nhiễm trùng của chị P

Chị P chia sẻ về tình trạng sau khi tiêm tan mỡ: “Lần sinh bé thứ hai làm cho cơ thể càng ngày càng phì đại, nhất là vòng eo lên tới 103cm khiến tôi vô cùng tự ti. Tôi tìm đến phương pháp tiêm tan mỡ ở một cơ sở Spa sau khi được địa chỉ này tư vấn, cam kết sau 1-2 tháng lượng mỡ sẽ giảm 80-90% nên tôi rất háo hức. Thế nhưng đến tuần thứ 2 sau khi tiêm, các vết tiêm bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng tấy, mưng mủ trầm trọng. Ngoài ra còn bốc mùi khó chịu khiến tôi rất sợ hãi”.

Hậu quả khôn lường của tiêm tan mỡ

Trước khi quyết định tiêm tan mỡ, chị P đã có tìm hiểu và nhận sự tư vấn từ cơ sở Spa mà mình có ý định thực hiện. Cơ sở này tư vấn rằng loại thuốc tiêm tan mỡ khi đưa vào cơ thể sẽ có tác dụng làm tan mỡ từ thể rắn sang lỏng. Mỡ sau khi được tan ra sẽ được đào thải qua đường nước tiểu hoặc mồ hôi. Đặc biệt không cần phẫu thuật, không đau, không cần nghỉ dưỡng nhiều. Do được tư vấn quá mượt mà và thuận tai nên chị P đã không nghi ngờ rồi nghe theo.

Ý thức được các vết tiêm đã nhiễm trùng nặng, chị P quay lại cơ sở Spa cũ để chất vấn. Tuy nhiên, cơ sở này đã chối bỏ trách nhiệm và xử lý cẩu thả đã khiến vết thương ngày càng trầm trọng. Một lần nữa, chị lại phải tìm kiếm một nơi uy tín giúp mình giải quyết các vết thương nhức nhối này và Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An là địa chỉ chị đã chọn.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu (Trưởng khoa Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An) chia sẻ về tình trạng của chị P sau khi thăm khám: “Loại thuốc được tiêm vào cơ thể có chứa Phosphatidylcholine được hòa tan nhờ deoxycholate natri - một loại muối mật, có tác dụng chuyển hóa mỡ từ dạng rắn sang lỏng. Tuy nhiên theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay chưa có kết quả lâm sàng nào chứng minh thuốc tiêm tan mỡ có hiệu quả. Các cơ quan như thận, gan không có chức năng để đẩy mỡ ra khỏi cơ thể, nếu nói rằng đào thải qua đường mồ hôi thì có chăng đó chỉ là điều tiết bình thường của cơ thể mà thôi”.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu cho biết thêm việc phương pháp tiêm tan mỡ thành công đánh lừa chị em là bởi mỡ khi được làm tan thành dạng lỏng, bụng hoặc những vùng được tiêm sẽ nhỏ lại hơn so với trước, vô tình làm cho chị em nhầm tưởng rằng đây là kết quả thu được từ việc tiêm tan mỡ. Nhưng thực tế, giai đoạn mỡ chuyển hóa trở lại dạng rắn sẽ khiến vùng được tiêm tan trước đó dần trở nên lỏng lẻo, mềm nhão, khó hồi phục về sau.

Chị P là một trong những trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Khoa đã thực hiện cắt lọc các tổ chức bị hoại tử để tránh vùng nhiễm trùng lan rộng thêm. Sau đó làm sạch và thay băng hàng ngày kết hợp sử dụng kháng sinh khi có hiện tượng bội nhiễm. Do thời gian nhiễm trùng kéo dài, cùng với quá trình xử lý trước đó của cơ sở Spa cẩu thả nên sau khi xử lý, bệnh nhân cần tuân thủ chế độ nghỉ dưỡng theo chỉ định của bác sĩ để vết thương mau chóng hồi phục.

Lựa chọn phương pháp an toàn và cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn là bước quan trọng trước khi quyết định thực hiện bất kỳ hình thức làm đẹp nào. Hút mỡ là đại phẫu đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, trang thiết bị y tế hiện đại để đảm bảo an toàn cho cuộc phẫu thuật và mang lại kết quả như ý. Chị em muốn thực hiện hút mỡ hoặc giải quyết các vấn đề nhiễm trùng sau khi can thiệp thẩm mỹ nên đến các cơ sở thẩm mỹ đạt chuẩn, uy tín.

Khoa thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thực hiện dịch vụ hút mỡ với công nghệ BodyTite. Đây là công nghệ đột phá hàng đầu hiện nay, giúp đánh tan vùng tích mỡ lâu năm một cách nhẹ nhàng đồng thời tái tạo đường cong, làm săn chắc cơ thể. Phương pháp này thực hiện trong thời gian ngắn, không để lại sẹo xấu, vùng da sau điều trị mềm mượt săn chắc, không chảy xệ, lồi lõm. Công nghệ BodyTite được áp dụng đã giúp cho hàng trăm khách hàng lấy lại vòng eo như ý.

Tại Khoa, dịch vụ hút mỡ nói riêng và tất cả các dịch vụ làm đẹp nói chung đều được cấp phép theo tiêu chuẩn Bộ Y tế; Trang bị đồng bộ, từ phòng mổ đảm bảo vô trùng tới hệ thống gây mê hồi sức, công nghệ châu Âu đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu làm đẹp hiện nay, Khoa thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - Bệnh viện công lập tuyến Tỉnh, trở thành địa chỉ đáng tin cậy khẳng định uy tín, đẳng cấp, mang lại vẻ đẹp như ý cho khách hàng. Hãy cùng ngắm nhìn thành quả đẹp mỹ mãn sau khi thực hiện hút mỡ, tạo hình thành bụng tại Khoa.

Tác giả: Hằng Nga

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn