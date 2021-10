Hành trình vượt hơn 1.200km trở về quê tránh dịch của bé 15 ngày tuổi

Your browser does not support the video tag.

“Đội mưa” về đến quê nhà

Nằm trong chăn ấm trong khu cách ly tập trung tại Tx.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Thị Hiền, SN 1992, mới thực sự tin đã về nhà sau hành trình vô cùng gian nan. “May quá, sức khỏe cháu vẫn ổn định. Về đây không phải chịu mưa gió nữa, cháu ăn ngon và ngủ ngoan hơn”, chị Hiền nói.

Hai vợ chồng chị Hiền đã có một người con đầu 6 tuổi. Do hoàn cảnh kinh tế nên anh chị phải gửi cho bà ngoại để vào tỉnh Bình Dương làm việc. Tại đây, chị Hiền làm công nhân may mặc, còn người chồng làm phụ hồ.

Dịch bệnh bùng phát khiến hai vợ chồng mất việc từ tháng 7 đến nay. Đây cũng là thời điểm vợ chồng anh chị đón người con thứ 2. Vào nửa tháng trước, chị Hiền hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

“Mất việc nhiều ngày, vợ chồng tôi tiêu hết toàn bộ số tiền tích góp được. Thậm chí, tiền trọ phải nợ mấy tháng nay. Mới đây, chỗ tôi ở được nâng lên “vùng xanh” nên chính quyền không cấm mọi người ở trong nhà nữa. Vì vậy, hai vợ chồng bắt đầu tính đường trở về quê”, chị Hiền nói.

Chị Hiền cùng con trai về đến tỉnh Nghệ An sau chặng đường dài. Ảnh Hà My.

Biết rằng chặng đường sẽ vô cùng gian nan, việc đi đường dài sẽ vô cùng vất vả nhưng gia đình chị đã rơi vào tình thế không về không được. Ngoài ra, những người trong khu trọ cũng lần lượt trở về, vì vậy hai anh chị quyết định đi cùng mọi người bằng phương tiện xe máy.

Người chồng sắp xếp những đồ đạc cần dùng nhất, chất vào một ba lô to để phía sau, còn chị Hiền ôm con, phía trước bọc thêm chiếc chăn để che mưa che gió. Hành trình của cậu bé 15 ngày tuổi trở về quê bắt đầu từ đó.

“Đi dọc đường, lúc nào con khóc hoặc cần bú sữa thì chồng lại dừng xe. Hơn nữa tôi cũng mới sinh nên rất mệt, vì vậy chồng tôi phải chạy chậm hơn mọi người”, người mẹ trẻ kể.

Bé trai được mọi người cho bỉm sữa và quần áo. Ảnh Hà My.

Nói thì như vậy nhưng thực sự hành trình đó vô cùng khốc liệt. Chị Hiền nhớ, khi xe máy chạy về đến Phan Rang, Bình Thuận, do thời tiết nắng gắt nên giữa trưa phải nghỉ lại chứ không dám chạy. Còn xe về đến Thừa Thiên – Huế thì gặp mưa to, anh chị lại tấp vào lề đường tránh, phải đến khi tạnh mưa mới dám đi tiếp do sợ con ốm.

Đêm 7/10, hai vợ chồng anh chị đã về đến Nghệ An. Tại đây, cơ quan chức năng và một số đơn vị hảo tâm đã nhanh chóng hỗ trợ thức ăn, bỉm sữa và quần áo cho em bé. “Thực sự về đến cầu Bến Thủy 2 tôi mới tin đã về đến nhà. Lúc này tôi vô cùng mệt, nghĩ đến con mới sinh mà đi con đường dài như vậy càng đau lòng hơn nữa”, chị Hiền xúc động nói.

Mỗi ngày có gần 1.000 công dân Nghệ An về quê

Theo báo cáo từ Sở GTVT Nghệ An, trong 3 ngày (từ ngày 4-6/10/2021) đã có 6.740 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê bằng xe máy. Trong đó, có 2.870 người là công dân Nghệ An, 3.870 người công dân các tỉnh, thành phía Bắc.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc sở GTVT Nghệ An cho biết: “Trong những ngày qua, sở đã huy động 65 xe khách, xe buýt và 38 xe tải, xe tập lái của các đơn vị vận tải trên địa bàn để hỗ trợ vận chuyển người dân đến các địa điểm cách ly”.

Hàng nghìn người do dịch đã phải trở về.

Dự kiến những ngày tới, Nghệ An sẽ đón thêm khoảng 10.000 công dân tiếp tục về quê tránh dịch, chưa kể người dân của các địa phương khác sẽ đi qua địa bàn tỉnh. Tùy tình hình thực tế lượng người dân về quê, sở GTVT Nghệ An sẽ cân đối, điều động phương tiện trung chuyển một cách hợp lý.

“Phương tiện của các đơn vị sau khi được điều động đã được tập kết thực hiện trung chuyển người dân theo sự sắp xếp của các cơ quan chức năng. Sau mỗi chuyến trung chuyển, các phương tiện được phun, khử khuẩn kỹ càng rồi tiếp tục quay lại hoạt động”, ông Hiền nói.

Sở GTVT huy động phương tiện giúp người dân về nhà.

Tại cuộc họp vào sáng 5/10, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lưu ý việc đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành phía Nam trở về vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An. Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho người cách ly tập trung.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ có biện pháp thích ứng với tình hình mới để tập trung triển khai đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho người dân và yêu cầu tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với công dân Nghệ An, những đoàn lẻ, số lượng ít (200 người trở xuống), Sở Y tế sẽ tổ chức kê khai y tế, phân nhóm tại chân cầu Bến Thủy 2. Những trường hợp đã tiêm 2 mũi vắc-xin, giao Sở GTVT thông báo cho địa phương tổ chức xét nghiệm và cách ly công dân tại nhà. Những trường hợp còn lại thì Sở GTVT đưa về các khu cách ly tập trung.

