Hành trình lật tẩy bộ mặt giả tạo của kẻ sát nhân trong vụ tẩm xăng thiêu sống vợ

Cái chết tức tưởi

Đã 13 năm trôi qua nhưng người dân ở xã Hợp Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) vẫn không hết bàng hoàng về cái chết của chị H. T. H (ở địa phương). Hôm đó, trời bắt đầu sẩm tối, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì từ phía nhà vợ chồng chị H phát cháy dữ dội. Vài phút sau, chồng chị H là H. T. Q chạy ra hô to: "Cháy, nhà tôi bị cháy, cứu với...".

Khi mọi người chạy đến nơi thì thấy chị H như ngọn đuốc sống quằn quại trong đống lửa. Lúc này, Q xông vào lửa trùm chăn kéo vợ mình lui ra phía cửa. Thấy thế, những người hàng xóm đã dập lửa rồi đưa chị H đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H đã không qua khỏi. Sau khi vợ chết, mặc dù cũng bị thương nhưng Q tỏ ra rất đau khổ, suốt ngày khóc lóc, miệng kể lể: "Vợ chồng giận nói với nhau vài câu, sao em nỡ bỏ anh và con mà đi…".

Trước mặt mọi người, Q thanh minh, vợ chồng cãi nhau, tưởng bình thường ai ngờ vợ lại tự tử. Thấy Q đau khổ như thế, ai cũng nghĩ anh ta thực sự thương yêu vợ và cái chết của chị H là do tự sát.

Mọi chuyện tưởng rằng chỉ đến đây, nhưng dưới con mắt nghiệp vụ của những cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cái chết của chị H không đơn giản là một vụ tự sát. Chính vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân thực sự về cái chết của chị H.

Từ các tài liệu điều tra, phối hợp với công tác phát động quần chúng, lực lượng chức năng phát hiện Q có nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. Tuy nhiên, khi được hỏi, Q một mực cho rằng: "Vợ chết do tự sát, em cố gắng cứu cô ấy nhưng không được, vì cứu cô ấy nên em mới bị thương".

Một mặt đối phó với cơ quan điều tra, mặt khác Q nhắn những người hàng xóm: "Các anh ai cũng thấy vợ em tự sát, đúng không?". Không chỉ thế, Q nói với anh em bên nhà vợ không được kể chuyện mâu thuẫn vợ chồng Q cho lực lượng công an biết.

Dù Q chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ chứng cứ chứng minh Q chính là người sát hại chị H. Sau nhiều ngày quanh co chối tội, đến 23/3/2009, Q đã nhận tội và khai báo hành vi độc ác của mình.

Hiện trường vụ án chồng tẩm xăng thiêu chết vợ



Người chồng độc ác

Được biết, vợ chồng Q làm nghề giết mổ trâu bò nên kinh tế được coi là khá giả nhất nhì ở địa phương. Dù làm việc vất vả nhưng chị H là người phụ nữ đảm đang, biết lo toan chu tất cho gia đình, sống hòa thuận với mẹ chồng.

Trước khi xảy ra vụ án, chị H đưa tiền cho Q đi mua trâu bò ở Nghệ An. Tuy nhiên, do hiếm hàng nên Q không mua được. Số tiền vợ đưa Q tiêu gần hết nên biết chuyện chị H rất giận và cằn nhằn chồng.

Tức vợ nhưng do mình sai nên Q không biết nói gì đành im lặng. Đến tối, Q đang ngồi ở nhà ngoài thì nghe tiếng chị H nói với mẹ chồng: "Hôm nào trời mưa mẹ đi vệ sinh trong nhà, còn trời nắng mẹ nên ra ngoài cho sạch sẽ".

Chỉ chờ có thế, Q quay sang trả đòn vợ, quát mắng ầm ĩ, cho rằng chị H bất hiếu với mẹ chồng. Chính vì vậy, hai vợ chồng cãi cọ nhau. Tức tối, Q nghiêng xe máy, dốc ra khoảng 2 lít xăng, đem vào buồng nơi chị H đang ngồi hắt thẳng vào người vợ rồi châm lửa ném vào. Chỉ trong phút chốc, căn phòng biến thành chảo lửa.

Khi thấy mọi người đến, Q giả vờ xông vào cứu vợ để chối tội. Hắn không ngờ, dù thủ đoạn tinh vi cũng không thể trốn được tội ác.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Q về hành vi giết người.

Phiên tòa hôm đó phủ đầy nỗi tang thương, hàng trăm người dân xã Hợp Thành vô cùng bức xúc trước hành vi thú tính của Q nên đã có mặt tại TAND huyện Triệu Sơn. Người nhà chị H chít khăn trắng, mang di ảnh đến phiên tòa để bày tỏ nỗi xót thương cho người đã khuất và sự phẫn uất với kẻ bất nhân. Tại phiên tòa, bị cáo Q đã cúi đầu nhận tội giết vợ. Hội đồng xét xử tuyên phạt hắn mức án 18 năm tù giam. Bản án này nhận được sự đồng tình của những người tham dự phiên tòa.

Tác giả: Mạnh Linh

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn