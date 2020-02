Hàng nghìn tân binh trong tỉnh hồ hởi lên đường nhập ngũ

*Lễ giao nhận quân tại Con Cuông diễn ra trong không khí phấn khởi, trang nghiêm với 94 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có 4 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Rất đông người thân của các tân binh đã có mặt để tiễn con em mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ.

Lễ giao nhận quân đợt này có các đơn vị, gồm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An 7 công dân, sư đoàn 324 nhận 75 công dân, Trung đoàn 764 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nhận 8 công dân, Công an nhân dân 4 công dân.

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng hoa, động viên cho các tân binh.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động công dân và gia đình thực hiện tốt việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, trước ngày giao quân Ban chỉ quân sự huyện Con Cuông đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền các xã thị trấn tổ chức tiếp xúc, thăm hỏi, tặng quà các gia đình và công dân nhập ngũ. Trước đó, Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho một số thanh niên nhằm nâng cao ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một tân binh xúc động chia tay đứa con bé bỏng.

Trước lúc lên đường, đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông đã tặng hoa, quà và mong muốn các thanh niên cần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Con Cuông, ra sức học tập rèn luyện; từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị; kiến thức kỹ năng, kỷ luật quân sự; công an, trau dồi đạo đức lối sống, đoàn kết giúp đỡ đồng đội và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó. Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ chính quyền, nhân dân và gia đình.

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới viruscorona, lễ giao nhận quân diễn ra đảm bảo thời gian, nhanh gọn, an toàn, đủ số lượng, 100% đạt chỉ tiêu.

*Năm 2020, huyện Tương Dương 98 thanh niên ưu tú chính thức lên đường nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ quân sự là 92 tân binh và nghĩa vụ công an 06 tân binh.

Quang cảnh buổi Lễ giao, nhận quân.

Trong đó, 100% Thanh niên đều là đoàn viên ưu tú đủ điều kiện về chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo để lên đường nhập ngũ, là con em dân tộc Thái, Kinh, Khơ Mú, Ơ Đu,Tày Pọng và H’Mông.

Lãnh đạo huyện Tương Dương tặng hoa động viên cho Tân binh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Lãnh đạo huyện Tương Dương, tặng quà và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Tương Dương giao quân cho các đơn vị: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An; Trung đoàn 764, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Trung đoàn 1- Sư đoàn 324- Quân khu 4.

Đông đảo nhân dân đến tiễn thanh niên huyện miền núi Tương Dương lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng hoa và quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương.

*Năm nay, huyện Tân Kỳ có 165 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân được phân bổ về các đơn vị như: Sư Đoàn 372/Quân chủng phòng không không quân, Lữ đoàn 16/Quân khu 4, Trung đoàn 764/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An.

BCH Quân sự huyện Tân Kỳ phát khẩu trang cho các tân binh.

Lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chặt chẽ. Các tân binh đều phấn khởi, tự hào sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đồng thời các đơn vị nhận quân cũng đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt để đưa các chiến sĩ mới về đơn vị an toàn.

Chiến sĩ, người thân, bạn bè, người yêu... cùng vẫy tay chào nhau trong giây phút chia tay.

Trước khi tập trung tại lễ ra quân, các 165 thanh niên được phát khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và khử trùng tay để phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Các tân binh phấn khởi lên đường.

Tại lễ giao nhận quân, Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã phát biểu chúc mừng và mong muốn các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này mạnh khỏe, phấn đấu nỗ lực rèn luyện, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

*Lễ giao nhận quân năm 2020 được huyện Nghĩa Đàn tổ chức vào sáng ngày 12/2. Tới dự buổi lễ giao quân và tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ có các đ/c lãnh đạo huyện, các xã thị trấn, đại diện 3 đơn vị nhận quân, cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi giao nhận quân.

Trước khi vào buổi lễ giao nhận quân, huyện Nghĩa Đàn tổ chức đo thân nhiệt cho các tân binh. Đợt giao quân năm 2020 này, huyện Nghĩa Đàn có 147 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế về các đơn vị là Trung đoàn 335 – Sư đoàn 324; Lữ đoàn 16 – QK4; Trung đoàn 764 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Công an Tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa và quà các đồng chí tân binh lên đường làm nghĩa vụ.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các thanh niên có đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội. Trong đó 49 công dân được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Trước lúc lên đường, huyện Nghĩa Đàn tổ chức đo thân nhiệt.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, và chính quyền địa phương đã tặng hoa và quà, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao cho.

*Năm nay, huyện Quỳ Châu có 81 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, có 5 tân binh giao cho trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an, 76 binh nhập ngũ tại 3 đơn vị bội đội gồm sư đoàn bộ binh 968, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Năm nay. Quỳ Châu có 81 tân binh lên đường nhập ngũ.

Chất lượng quân nhân năm nay có 1 tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp ; 41 tân binh có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT. Về sức khỏe có 10 tân binh đạt sức khỏe loại 1, 43 tân binh đạt sức khỏe đạt loại 2, có tuổi đời các tân binh từ 18 đến 27 tuổi.

Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân.

Các tân binh chia tay người thân lên đường làm nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân đã diễn ra thành công tốt đẹp, 81 thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ huyện nhà đã lên đường nhập ngũ, tự tin bước vào môi trường quân ngũ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không phụ lòng tin yêu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân của huyện Qùy Châu.

*Năm nay, thị xã Thái Hòa có 76 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó nghĩa vụ quân sự là 70 người và nghĩa vụ công an là 6 người.

Quang cảnh lễ giao nhận quân ở Thái Hòa.

Các tân binh được giao cho các đơn vị: Trung tâm huấn luyện 334, Tổng cục kỹ thuật; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; bộ đội biên phòng tỉnh và công an tỉnh.

Lãnh đạo TX Thái Hòa tặng hoa cho các đơn vị giao nhận quân.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, ngay từ những ngày đầu, cấp ủy Đảng, chính quyền của thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tuyển quân. Các cấp địa phương đã quán triệt và thực hiện triệt để việc phát huy dân chủ xuyên suốt trong công tác tuyển quân, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Lãnh đạo TX Thái Hòa tặng hoa, tặng quà động viên các tân binh.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đăng ký, quản lý nguồn, sơ khám tuyển chặt chẽ nên Thái Hòa đã đạt chỉ tiêu giao quân; Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này tiếp tục đảm bảo được các tiêu chí về sức khỏe, chính trị, văn hóa, đạo đức. Số tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 60 %; trình độ cao đẳng và đại học chiếm gần 6%; tôn giáo 2 tân binh; gần 80% tân binh đã được học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

* Đợt tuyển quân năm 2020, Quỳ Hợp có hơn 500 thanh niên từ 18-27 tuổi đủ điều kiện khám tuyển tại huyện và đã có 324 thanh niên trúng tuyển.

Quang cảnh lễ giao nhận quân.

Trong tổng số tân binh đợt này có hơn 70% là con em dân tộc thiểu số, chất lượng thanh niên nhập ngũ khá cao, sức khỏe loại 1 là 62 người. Loại 2 là 158. Trình độ văn hoá đạt từ THCS trở lên, trong đó trình độ đại học, cao đẳng có 6 đồng chí.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa, chúc mừng tân binh.

169 tân binh của huyện Qùy Hợp nhận bàn giao cho các đơn vị đó là Sư đoàn 324-Quân khu IV, Bộ chỉ huy Bộ đội phòng tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An.

Các tân binh bịn rịn chia tay người thân trước lúc lên đường.

Huyện Qùy Hợp đã trích ngân sách tặng 169 suất quà cho 169 tân binh, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Cùng với đó các địa phương trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũng đã tổ chức gặp gỡ, liên hoan và tặng quà cho anh em tân binh.

