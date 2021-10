Hàng nghìn người đi xe máy về quê tự phát ở cửa ngõ TPHCM giữa đêm

Đến rạng sáng 1/10, vẫn còn rất đông người dân tự đi xe máy về quê mắc kẹt trên quốc lộ 1A, đoạn cửa ngõ TPHCM giáp ranh địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, từ khoảng 18h30 tối 30/9, sau khi cơ quan chức năng tháo dỡ các chốt kiểm soát giao thông nội đô TPHCM, hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc, chở nhau bằng xe máy hướng về các tỉnh miền Tây.

Đến chốt kiểm soát ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM giáp ranh huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì lực lượng chức năng chốt chặn yêu cầu trở lại nơi xuất phát do TPHCM chưa cho người dân tự ý về quê.

Trong buổi họp báo sáng 30/9, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trước ngày 1/10, Công an TPHCM sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, thành phố sẽ duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận, huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào TPHCM. Liên quan vấn đề người dân mong muốn rời TPHCM về quê, đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định, người dân không được tự ý đi bằng xe cá nhân.

Your browser does not support the video tag.

Clip dòng người về quê tự phát ùn tắc tại cửa ngõ TPHCM.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền phong