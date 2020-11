Hàng loạt xe đụng nhau, cao tốc Trung Lương kẹt cứng hơn 10 cây số trong đêm

Hai trong số 3 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn liên hoàn khiến cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt xe nghiêm trọng trên làn hướng từ Long An về TP.HCM - Ảnh: SƠN LÂM

Đêm 15-11, cao tốc TP.HCM - Trung Lương lại diễn ra cảnh kẹt xe kéo dài hơn 10 km trên làn đường hướng từ Long An về TP.HCM do vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ôtô xảy ra tại Km13, thuộc địa phận huyện Bến Lức, Long An.

Những nhân chứng tại hiện trường cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 20g30. Có 6 ôtô liên quan đến vụ tai nạn, gồm 3 xe tải và 3 xe 5 chỗ. Trong đó, một xe tải chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đèn phía sau nên đã có thể rời khỏi hiện trường sớm.

3 xe trong vụ tai nạn liên hoàn bị hư hỏng rất nặng. Đặc biệt có hai xe bị dồn kẹp giữa hai xe tải bị hỏng nát cả phần đầu và phần thân sau xe.

Một số người trong hai ôtô con bị thương nhẹ và đã được những người khác đưa ra khỏi xe an toàn ngay sau đó.

Vụ tai nạn khiến các xe liên quan nằm chiếm gần hết hai làn đường chính, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài nhanh chóng diễn ra. Việc các xe cứ cố đi vào làn khẩn cấp như mỗi khi có sự cố ùn ứ xe diễn ra trên cao tốc khiến tình hình kẹt xe ngày càng tệ hơn.

Không chỉ thế, việc các xe ken kín hết làn đường khẩn cấp khiến lực lượng chức năng rất khó tiếp cận để giải quyết hiện trường. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau tai nạn, cả đoạn đường hơn 10km trên làn cao tốc xảy ra tai nạn gần như kẹt cứng.

Đến 0g ngày 16-11, hơn 3 giờ từ lúc xảy ra vụ tai nạn, dù đã nhận được tin báo rất nhanh ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Các xe liên quan đến vụ tai nạn nằm chiếm gần hết hai làn đường chính khiến tình trạng giao thông qua đây bị ùn tắc - Ảnh: SƠN LÂM

Có xe bị tông bẹp dúm nửa thân sau nhưng rất may không ai bị thương nghiêm trọng - Ảnh: SƠN LÂM

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ