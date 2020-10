Hàng chục người ôm hận vì "thánh lừa" bán chung cư xã hội

Những lá đơn tố giác tội phạm

Ngày 21/10, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra công an Thành phố vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đàm Ngọc Chính (SN 1987), quê TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Công an quận Liên Chiểu và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng nhận được nhiều đơn thư tố giác tội phạm đối với Chính.

Trong đơn, các bị hại cho biết, họ có nhu cầu mua nhà ở để ổn định cuộc sống. Qua tìm hiểu trên mạng, họ thấy Chính rao bán các căn hộ chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu. Khi họ liên hệ, Chính đề nghị gặp mặt để trao đổi thông tin. Lúc gặp gỡ, Chính giới thiệu, mình có quan hệ tốt với chính quyền địa phương nên được ưu đãi mua các suất nhà ở xã hội. Do có nhiều căn nên Chính muốn nhượng bớt cho người có nhu cầu.

Nếu mua các căn hộ này, người mua không cần phải trải qua quá trình xét duyệt hồ sơ theo quy định với quy trình gắt gao. Thay vào đó, họ chỉ cần đặt tiền cọc để giữ chỗ. Theo Chính cam kết, từ 10 ngày đến nửa tháng, Chính sẽ hoàn tất hồ sơ, trao nhà cho bên mua. Với khả năng hoạt ngôn và cách “nổ” của mình, các bị hại đã tin tưởng, đưa tiền đặt cọc cho Chính.

Đối tượng Chính.

Anh Trần Hoàng L. cho biết, khi gặp mặt, Chính giới thiệu, bán cho anh căn hộ 53m2 ở tầng 4 với giá 610 triệu đồng. Chính đề nghị, nếu anh muốn có nhà nhanh thì đặt cọc 190 triệu đồng. Tin tưởng, anh đưa đúng số tiền này cho Chính. Thế nhưng, quá thời hạn giao nhà, Chính nhiều lần tìm cách khất hẹn, anh L. nghi ngờ mình bị lừa nên viết đơn trình báo công an.

Anh Nguyễn Văn Đ. cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngày 23/3, Chính hứa bán cho anh căn hộ 54m2 với giá 630 triệu đồng. Thậm chí, Chính còn dẫn anh đến căn hộ rao bán, khẳng định là của mình. Sau khi xem nhà, anh Đ. thấy phù hợp nên chấp nhận đặt cọc 50 triệu đồng.

Chính cam kết, sau khi nhận tiền cọc 10 ngày sẽ làm thủ tục công chứng chuyển nhượng căn hộ. Thế nhưng, sau nửa năm, nhiều lần bị khất hẹn, anh tìm hiểu mới phát hiện mình đã “ăn quả lừa” của Chính.

Ngoài việc tự bán căn hộ không phải của mình, Chính còn nhờ Nguyễn Thị Hồng Lan (SN 1992) và Phan Thái Nghĩa (SN 1993), cùng ngụ quận Liên Chiểu, môi giới cho những người có nhu cầu mua căn hộ tại chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hoà Khánh.

Trong trường hợp tìm được người mua, Chính sẽ “cắt hoa hồng” cho họ. Hai người này cứ ngỡ các căn hộ Chính nhờ bán là của Chính nên đã tìm người bán giúp. Từ 19/2 đến 16/4, Lan và Nghĩa đã môi giới thành công, đưa 10 trường hợp đến gặp Chính để làm hợp đồng đặt cọc mua nhà.

Anh Nguyễn Văn Ngọc T. cho hay, sau khi liên hệ thông qua môi giới, anh đã đến nhà Chính. Chính khẳng định, đã chuyển tiền cho chủ đầu tư là công ty Cổ phần Sài Gòn Thuận Phước để mua căn hộ. Trong trường hợp muốn mua, anh T. phải đặt cọc trước 60 triệu đồng. Tin tưởng nên anh T. đã đồng ý "xuống tiền". Cũng giống như anh T., 9 trường hợp còn lại đã đưa cho Chính từ 40 đến 60 triệu đồng.

Tháng được chu cấp 70 triệu vẫn thấy...thiếu

Từ những lá đơn tố giác tội phạm trên, Đại tá Trần Mưu đã yêu cầu các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, tránh trường hợp phát sinh thêm các bị hại khác. Xác minh đơn tố giác tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng có đầy đủ hồ sơ, tài liệu đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chính.

Một điều tra viên cho biết, theo lý lịch trích ngang, Chính có quê gốc tỉnh Khánh Hoà. Nhiều tháng qua, Chính thuê căn hộ tại đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để ở với vợ, con. Tuy nhiên, khi PV tìm đến địa chỉ này thì căn nhà đóng cửa. Hàng xóm cho biết, Chính ở đây với vợ và con 3 tuổi. Sau đợt dịch covid-19 thứ 2, vợ Chính đã bồng con về Huế ở. Ngoài ra, Chính đi lại nhiều nơi nên việc xác minh thông tin gây ra nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kiên trì bám sát, cuối cùng, cơ quan chức năng cũng đã tìm được Chính.

Khu nhà ở xã hội khu công nghiệp Hoà Khánh.

Tại cơ quan điều tra, Chính cho biết, cả gia đình Chính đã sang Úc định cư. Chính cũng đang trong thời gian hoàn tất thủ tục chờ bảo lãnh. Chính tốt nghiệp đại học kinh tế tại TP.HCM. Sau khi ra trường, Chính xin vào làm tại 1 ngân hàng. Sau đó, Chính nghỉ việc và ra TP.Đà Nẵng sinh sống. Năm 2017, Chính cưới vợ và có 1 đứa con. Từ đó, vợ chồng Chính thuê căn hộ ở đường Lê Đức Thọ cư trú.

Hàng tháng, người nhà ở Úc gửi về cho Chính 3.000 USD, khoảng gần 70 triệu đồng. Chính sống dựa vào tiền trợ cấp này. Đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh, Chính thiếu tiền chi tiêu. Qua tìm hiểu, Chính được biết, có nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo. Với chiêu thức “nổ” có nhiều căn nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hoà Khánh, Chính đã lừa tổng cộng 18 người đặt cọc với số tiền từ 40 triệu đồng, đến 190 triệu đồng.

Chính cho biết thêm, vào đầu tháng 7/2020, các bị hại nhiều lần tìm đến nơi Chính cư trú nên đã tìm cách trốn tránh. Sau đó, họ gửi đơn tố cáo đến Công an phường Hoà Khánh Nam và công an đã mời các bên lên làm việc. Tại đây, Chính cũng đã thừa nhận, các căn hộ chung cư mình rao bán và bán cho các bị hại là không có thật. Chính hứa sẽ trả lại tiền cho các bị hại vào giữa tháng 7/2020. Tuy nhiên, do số tiền này đã bị Chính chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng chi trả nên Chính đã trốn tránh cho đến khi công an bắt giữ.

Đại diện sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, người dân có nhu cầu và đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đều có quyền nộp hồ sơ theo quy định, kể từ ngày chủ đầu tư có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án. Mọi thông tin về đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội sẽ được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được sở Xây dựng đăng tải chính thức trên website: https://sxd.danang.gov.vn. Tất cả hồ sơ mua nhà ở xã hội đều được xét duyệt đúng quy trình. Trong quá trình nộp, xét duyệt hồ sơ, người dân không mất bất kì chi phí nào. Và, đặc biệt, việc mua bán không thông qua môi giới hay mua bán dưới mọi hình thức khác.

Đại tá Trần Mưu chia sẻ, tất cả các bị hại đều có hoàn cảnh khó khăn, làm công nhân, ở ngoại tỉnh, có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Do đó, khi được Chính “nổ” có thể mua nhà ở xã hội, bỏ qua bước thẩm định hồ sơ thì tin tưởng và sập bẫy. Số tiền Chính chiếm đoạt là 1,22 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Nếu ai là bị hại của Chính mà chưa trình báo thì khẩn trương liên hệ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để cung cấp thông tin.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn