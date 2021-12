Hàng chục cơ sở bán nem chua, giò me bị người phụ nữ nghiện cờ bạc giở trò lừa đảo

Ngày 14-12, Công an huyện Hậu Lộc đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Trương Thị Hiền (SN 1988; ngụ xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Người phụ nữ giở trò lừa đảo tại cơ quan công an

Theo Công an huyện Hậu Lộc, trước đó đơn vị nhận được tin báo của một chủ cơ sở sản xuất buôn bán giò me và đồ ăn sẵn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về việc bị một phụ nữ có tài khoản Facebook "Lan Anh Nguyen" ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng bằng thủ đoạn đặt mua hàng nem, giò, chả và đồ ăn sẵn cho các đám cưới. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng người này không trả tiền, đồng thời chặn Facebook và không liên lạc được.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hậu Lộc đã xác định Hiền là người đã gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận do nghiện cờ bạc, nợ nần nên đã nghĩ ra chiêu trò trên để lừa đảo. Chỉ tính từ đầu tháng 12-2021 đến khi bị bắt, Trương Thị Hiền đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo các chủ cơ sở sản xuất, buôn bán nem chua, giò me, chả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định… với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Tiền phong