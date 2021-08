Hai vợ chồng không khai báo y tế, mời khách đến ăn đám giỗ, lây COVID-19 cho 4 người

Long An đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn từ ngày 8-7 - Ảnh: AN LONG

Ngày 5-8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa, Long An vừa có quyết định khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15-7, Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa tiếp nhận người đàn ông tên P. (41 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa) đến khám với các triệu chứng sốt, ho, khó thở và đau ngực.

Xét nghiệm cho thấy người này đã mắc COVID-19. Đồng thời, quá trình điều tra, truy vết cho thấy vợ của ông P. cũng đã mắc COVID-19 như chồng.

Lý lịch dịch tễ cho thấy vợ chồng ông P. thường xuyên đi về giữa TP.HCM và chợ Phường 2, TP Tân An, Long An để mua, bán cá trước đó.

Trong khi việc đi về từ TP.HCM và chợ Phường 2 từ đầu tháng 7 đều đã được Sở Y tế tỉnh Long An thông báo rộng rãi phải đi khai báo y tế, xét nghiệm kiểm soát dịch COVID-19 nhưng vợ chồng ông P. đã không thực hiện điều này mà tránh né.

Đặc biệt, dù trong thời gian thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa đã thực hiện áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng vợ chồng P. còn tổ chức đám giỗ, mời khách đến dự khiến 4 người khác bị lây nhiễm COVID-19.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ