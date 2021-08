Hai thanh niên hẹn mua bán súng ngay chốt kiểm dịch

Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Văn Hạnh (23 tuổi), Đặng Văn Pháp (29 tuổi), Nguyễn Hiếu Thảo (19 tuổi, cùng ở tỉnh Đồng Tháp) và Võ Quốc Hoài (22 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cảnh sát, chiều 9/8, Thảo chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 30 đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Lực lượng tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu thanh niên này dừng xe để kiểm tra. Thảo không chấp hành, quay đầu xe bỏ chạy.

Khẩu súng cùng 7 viên đạn được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Đình Đình.

Lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, bắt giữ thanh niên này cùng tang vật là khẩu súng và 7 viên đạn. Thảo khai nhận đã có hẹn với Hoài và sẽ giao khẩu súng trên tại chốt kiểm dịch.

Tuy nhiên khi cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, anh ta lo sợ bị phát hiện khẩu súng nên bỏ chạy. Từ lời khai của Thảo, cơ quan công an đã bắt giữ 3 người liên quan là Hoài, Hạnh và Pháp.

Thảo bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Đình Đình.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cảnh sát đã giám định khẩu súng và 7 viên đạn nêu trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

Tác giả: Đình Đình

Nguồn tin: zingnews.vn