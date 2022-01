Hai thanh niên đến nhà nghỉ làm điều "mờ ám"

Ngày 19-1, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đoàn Gia Phụng

Trước đó, ngày 16-11, Công an thị xã Hương Trà đã bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn và bắt quả tang Dương Văn Ngọc (SN1990; ngụ phường An Cựu, TP Huế) và Dương Mạnh Hùng (SN 1994; ngụ tỉnh Quảng Trị) đang bán trái phép chất ma túy cho nhóm 5 đối tượng, gồm 4 nam 1 nữ để sử dụng. Khám xét nhanh trên người Ngọc và Hùng, lực lượng công an thu giữ 140 viên ma túy dạng thuốc lắc cùng 35 gói ni-lông là ma túy dạng hàng khay với tổng trọng lượng khoảng 100 g.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an thị xã Hương Trà bắt giữ thêm đối tượng Đoàn Gia Phụng (SN 2000; ngụ đường Đội Cung, TP Huế), thu giữ thêm 50 g ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ, phương tiện để sử dụng ma túy.

Tác giả: Quang Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động