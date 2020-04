Hãi hùng cảnh tượng mưa đá như "dội bom" ở Lai Châu

Trận mưa đá kinh hoàng chỉ diễn ra vài chục phút nhưng gây thiệt hại nặng nề cho một số xã thuộc Lai Châu.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là huyện Phong Thổ, với hơn 700 ngôi nhà tại các xã Mù Sang, Dào San, Bản Lang, Hoang Thèn, Nậm Xe và Sin Suối Hồ bị vỡ ngói, tốc mái và đổ sập; 4 nhà lớp học, nhà công vụ, nhà bán trú học sinh bị tốc mái, hư hỏng tài sản.

Đáng chú ý, đây là trận mưa đá thứ sáu xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu năm đến nay.

Theo các nhân chứng kể lại, giông lốc kèm mưa đá rất hãi hùng, âm thanh dư "dội bom" từ trên trời. Nhà dân ở vùng cao thường sử dụng tấm lợp pờ rô xi măng nếu dính mưa đá đều thiệt hại nặng.

Mái nhà bị mưa đá dội tan hoang của một hộ dân.

Qua thống kê đến sáng nay 25/4, mưa đá ở Lai Châu khiến 5 người chết, 1 người bị mất tích (do lũ cuốn), làm sập và hư hỏng hơn 1.700 ngôi nhà, 650 hec ta lúa, hoa màu bị gẫy đổ, dập nát. Mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại km 27+870, quốc lộ 279, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến trong nhiều giờ.

Theo Thượng tá Tạ Phúc Rực, Phó trưởng Công an huyện Phong Thổ - địa phương chịu thiệt hại nặng nhất cho biết, ngay sau trận mưa đá, Công an huyện đã tăng cường hàng chục CBCS xuống địa bàn tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh thiệt hại do mưa đá trên địa bàn huyện Phong Thổ. Ảnh do CTV Công an tỉnh Lai Châu cung cấp.

CBCS Công an huyện Phong Thổ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tác giả: Sùng A Súa

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật