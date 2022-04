Hai đặc sản nhìn ghê rợn, không ai dám thử song ăn rất ngon, giá cao ngất 500.000 đồng/kg

Nhộng sâu muồng

Đây được coi là đặc sản của núi rừng Tây Nguyên. Chúng là ấu trùng của loài sâu trên cây muồng, có màu xanh như lá cây, thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch.

Xưa chỉ người địa phương mới biết đến nhộng sâu muồng nhưng vài năm trở lại đây, các quán nhậu ở một số thành phố lớn đã bắt đầu mua về để chế biến thành hàng loạt món ngon với gái lên tới 500.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số chị em nội trợ cũng đã tìm mua về để chế biến cho chồng con ăn thử.

Sâu được bắt về để khoảng vài tiếng cho tiêu hết phân trong ruột, rồi ngâm rửa nước muối cho sạch. Sau đó, người đồng bào sẽ phi hành mỡ lên rồi cho sâu vào xào, đảo đều nhẹ tay, để nhỏ lửa cho sâu từ từ săn lại cho chín rồi ăn với cơm nóng. Nếu ai thích nêm thêm gia vị thì rắc thêm ít muối trắng, mì chính, lá chanh thái nhỏ và một ít ớt tươi cho hợp khẩu vị.

Bọ xít non

Hằng năm, cứ vào đầu tháng 4, thương lái sẽ đổ xô về vùng Sông Mã (Sơn La) để mua bọ xít non về bán cho các quán nhậu và nhà hàng ở thành phố. Anh Sùng A Lâm (35 tuổi, Sơn La) cho biết thời điểm này bọ xít có giá cao nhất vì rất thơm ngon và hấp dẫn. Mỗi ngày, dân buôn từ thành phố đổ về thu mua hàng chục tạ song vẫn không đủ giao.

“Sở dĩ đầu hè giá bọ xít cao bởi mùa này nhãn, vải bắt đầu ra chồi non và hoa – đó cũng là thời điểm bọ xít bắt đầu sinh sản con. Chúng sẽ hút nhựa của lá non nên con nào con đó đều méo múp, ăn ngậy và bùi. Vì thế chúng có giá lên tới 500.000 đồng/kg. Sang đến tháng 5 tháng 6, bọ xít già đi sẽ có gái 400.000 đồng/kg, đặc biệt không còn ngon nữa. Vì thế bà con ở quê tôi ai cũng tranh thủ đi “săn” bọ xít non với hi vọng kiếm được nhiều tiền hơn”, anh Sùng A Lâm nói.

Về cách chế biên bọ xít non khá đơn giản. Ban đầu người ta sẽ mang rửa qua với nước muối loãng cho bọ xít chết và sạch axit. Sau đó họ vặt bỏ cánh, đầu và rửa lại thật sạch, cho nước măng chua, mì chính và bọ xít lên bếp trần sơ qua rồi vớt ra. Tiếp đó, họ cho dầu ăn vào chảo, đun nóng và cho bọ xít vào đảo nhỏ lửa cho giòn, thêm lá chanh, mắc khén và nêm nếm gia vị vừa ăn.

“Nhiều người cứ ngỡ ăn bọ xít sẽ hôi hám và không tốt. Nhưng thực tế, bọ xít sau khi chế biến rất ngon, béo béo, bùi bùi, thơm... Đây món ăn thích hợp để cánh mày râu ăn nhậu”, người đàn ông nói.

