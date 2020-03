Hai anh em ruột liên thủ buôn ma túy cùng lĩnh án chung thân

Your browser does not support the video tag.

Ngày 5/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đỗ Văn Long (33 tuổi), trú TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Đỗ Văn Trọng (24 tuổi), em trai Long về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng tháng 7/2018, Trọng có quen một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Người đàn ông này rủ Trọng vào Nghệ An chơi và thuê trọ ở TX.Thái Hòa để lo ít công việc cho mình. Trọng đã đồng ý.

Đến ngày 8/8/2019, Long đi từ Quảng Ninh vào Nghệ An gặp Trọng, mục đích là xin em trai tiền để mua ma túy sử dụng. Hai ngày sau, Hùng gọi điện cho Trọng bảo đi rút 150 triệu đồng cầm lên thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) đưa cho một người dân tộc. Khi đưa tiền thì cầm “hàng” về sẽ được nhận từ 5 đến 10 triệu tiền công.

Bị cáo Long và Trọng tại phiên tòa xét xử.

Nghe mức giá trên, Trọng đồng ý. Chiều cùng ngày Trọng đi rút tiền rồi bắt xe đến địa điểm được hẹn trước. Sáng 11/8, theo chỉ dẫn của Hùng, Trọng cầm tiền xuống cổng khách sạn rồi đưa cho một người đàn ông. Khi Trọng lên xe khách thì một người đàn ông đưa ma túy đến dặn cầm về cho Hùng. Trọng nhận rồi cất vào túi đựng quả nhãn.

Đến trưa cùng ngày, Trọng thuê khách sạn ở TX.Thái Hòa rồi gọi anh trai lên, lấy một ít ma túy để cả hai cùng sử dụng. Sau đó, Trọng giao cho Long 997 gam ma túy vận chuyển ra Quảng Ninh.

Đến 23h cùng ngày, khi Long cầm theo ma túy đi đến ngã ba Yên Lý, thuộc địa bàn huyện Diễn Châu thì bị Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, bắt giữ. Cả hai bị cáo Long và Trọng khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình.

Được biết, bị cáo Long từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy là tình tiết tăng nặng. Do vậy, tòa tuyên phạt Đỗ Văn Long chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Đỗ Văn Trọng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin