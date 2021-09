Hà Tĩnh: Phát hiện bánh trung thu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu.

Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế - ma tuý Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an xã Vượng Lộc kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Quân Thịnh tại thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc do ông Võ Tá Quân (SN 1975) làm chủ.

Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở sản xuất bánh của ông Quân đang sử dụng các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trên bao bì in bằng chữ nước ngoài.

Số bánh trung trung và nguyên liệu đã được cơ quan chức năng thu giữ.

Bước đầu làm việc với cơ quan Công an, ông Quân khai nhận, số nguyên liệu trên được ông mua từ thương lái ở thành phố Vinh (Nghệ An) về để sản xuất các loại bánh trung thu và đem bỏ mối hoặc bán trực tiếp tại cửa hàng với giá từ 25.000 - 40.000đồng/cái.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ gần 60 bánh trung thu thành phẩm, 1,8kg nguyên liệu làm bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn