Hà Tĩnh: Đi tắm đập, hai anh em họ đuối nước thương tâm

Hiện trường lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ.

Chiều 24/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, vào lúc 13h chiều cùng ngày (24/5), một số gia đình ở xã Quang Diệm đi vào trang trại người thân đóng gần đập Cây Trường chơi.

Một lúc sau, một nhóm trong đoàn rủ nhau vào đập Cây Trường tắm mát.

Trong lúc tắm không may xảy ra đuối nước khiến em N. Q. H (học sinh lớp 12) và em N. C. C (học sinh lớp 10), cùng học ở Trường THPT Hương Sơn đuối nước tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm 2 em.

“Hiện thi thể của 2 em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục. Chính quyền địa phương cũng đã cử các tổ chức, đoàn thể xuống động viên và có những hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân”, ông Sơn cho biết.

Được biết, 2 nạn nhân là anh em họ hàng với nhau.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông